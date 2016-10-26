Гройсман задекларував 12 годинників і ювелірку

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман в електронній декларації за 2015 рік задекларував 12 годинників.

Про це свідчать дані на сайті декларацій.

Вартість їх не вказується, проте у дружини Гройсмана годинники фірми Boucheron, Ulysse Nardin (2 шт.). У Гройсмана – Rolex (2шт.), Breguet (2 шт.), Girard-Perregaux (2шт.), Parmigiani, Audemars Piguet, Ulysse Nardin.

Окрім того Гройсман задекларував 6 ювелірних виробів (сережки і каблучки), які належать дружині, і 2 набори запонок із дорогоцінним камінням, які належать йому.

Зазначимо, що суб’єкт декларування повинен задекларувати цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року.

Вказується, що у Гройсмана 4 земельні ділянки у Вінницькій області, два будинки 534 кв. м і 461,1 кв. м.

Інше нерухоме майно: 1051,6 кв. м; 112,8 кв. м; 111,2 кв. м; 143,5 кв. м; 736,9 кв. м

Гройсман також задекларував квартири, які у нього в користуванні.

Вони знаходяться у власності Аліни Бурлаки і Івана Бурлака. Зазначається, що київська квартира у користуванні Гройсмана з 20 лютого 2015 року.

Її загальна площа, скоріше за все, 238,4 квадратні метри, оскільки київські метри розписані частинами між Гройсманом, його дружиною і дочкою частинами по 59,6 кв.м.

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