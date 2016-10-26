Україна порушила питання скасування псевдодержавних структур бойовиків

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Середа, 26 жовтня 2016, 18:40

Україна поставила питання скасування фейкових квазідержавних структур, які були створені в окремих районах Донецької та Луганської областей з 2014 року.

Про це після засідання повідомила прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групі, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Проведення виборів на території, яка не контролюється українською владою, де присутнє 40-тисячне угруповання іноземних військ і величезна кількість озброєнь, не представляється можливим", - заявила вона.

"Окремо Україна ставить питання скасування фейкових квазідержавних структур, які були створені в ОРДЛО з 2014 року. Зокрема, мова йде про скасування результатів псевдовиборів від 2 листопада 2014года ", - додала Оліфер.

доповнюється

Теми: Мінські угоди
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