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Украина подняла вопрос упразднения псевдогосударственных структур боевиков

Среда, 26 октября 2016, 18:40

Украина поставила вопрос упразднения фейковых квазигосударственных структур, которые были созданы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с 2014 года.

Об этом после заседания сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Проведение выборов на территории, которая не контролируется украинской властью, где присутствуют 40-тысячная группировка иностранных войск и огромное количество вооружений, не представляется возможным", - заявила она.

"Отдельно Украина ставит вопрос упразднения фейковых квазигосударственных структур, которые были созданы в ОРДЛО с 2014 года. В частности, речь идёт об отмене результатов псевдовыборов от 2 ноября 2014года", - добавила Олифер.

Украинская правда

Темы: Минские соглашения
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