Порошенко: зростання "мінімалки" не підвищить податки для бізнесу

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Середа, 26 жовтня 2016, 20:33

Президент Петро Порошенко повідомив про рішення підвищити мінімальну зарплату до 3 200 гривень на місяць.

Про таке за результатами обговорення з прем’єром Володимиром Гройсманом повідомила прес-служба глави держави.

Згідно з інформацією, рішення є спільною позицією президента, уряду та фракцій коаліції. 

Порошенко підкреслив неприпустимість того, що людина, яка працює повний робочий тиждень, отримує стільки ж грошей в місяць, як непрацюючі українці, яким нараховується допомога по безробіттю.

"З першого січня 2017 року в Україні не буде жодної працюючої людини, яка отримує менше 3 200 гривень. При чому я звернувся до уряду та парламенту вжити вичерпних заходів, щоб це рішення не підвищило жодного податку, насамперед це стосується малого та середнього бізнесу", - додав президент.

Він зазначив, що це рішення стосується більше як 4-х мільйонів працюючих українців, рівень оплати яких сьогодні складає 1450 гривень.

За словами глави держави, для виплат в державному секторі будуть знайдені відповідні ресурси держбюджету, а приватний сектор отримує чітке правило, яке забороняє працюючому українцю виплачувати менше 3 200 гривень на місяць.

"Це рішення є боротьбою з бідністю і захистом працюючої людини. І відрив мінімальної заробітної плати від розрахунку прожиткового мінімуму дає  випереджаюче зростання мінімальної заробітної плати в найближчі роки", - наголосив Порошенко.

Українська правда

Теми: Порошенко зарплати
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