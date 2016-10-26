Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко: рост "минималки" не повысит налоги для бизнеса

Среда, 26 октября 2016, 20:33

Президент Петр Порошенко заявил о решении повысить минимальную зарплату до 3200 гривен в месяц.

О таком по результатам обсуждения с премьером Владимиром Гройсманом сообщила пресс-служба главы государства.

Согласно информации, решение является общей позицией президента, правительства и фракций коалиции.

Порошенко подчеркнул недопустимость того, что человек, работающий полную рабочую неделю, получает столько же денег в месяц, как неработающие украинцы, которым начисляется пособие по безработице.

"С первого января 2017 года в Украине не будет ни одного работающего человека, который получает меньше 3200 гривен. Причем я обратился к правительству и парламенту принять исчерпывающие меры, чтобы это решение не повысило ни одного налога, прежде всего это касается малого и среднего бизнеса", - добавил президент.

Он отметил, что это решение касается более 4-х миллионов работающих украинцев, уровень оплаты которых сегодня составляет 1450 гривен.

По словам главы государства, для выплат в государственном секторе будут найдены соответствующие ресурсы госбюджета, а частный сектор получает четкое правило, запрещающее работающим украинцам выплачивать меньше 3200 гривен в месяц.

"Это решение является борьбой с бедностью и защитой работающего человека. И отрыв минимальной заработной платы от расчета прожиточного минимума дает опережающий рост минимальной заработной платы в ближайшие годы", - подчеркнул Порошенко.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Порошенкозарплаты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
16:02
Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены
16:00
Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК
15:48
видеоВ сеть слили видео о работниках Bihus.Info и наркотиках: Бигус пообещал "террор идиотам"
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
15:25
Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать
15:23
СМИ: Польша обсуждает с Киевом введение лицензий на импорт
15:23
видеоЗеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
Все новости...
Реклама: