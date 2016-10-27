Ще один суд РФ не захотів випускати сина Джемілєва

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Четвер, 27 жовтня 2016, 10:53

Астраханський облсуд підтвердив відмову в умовному дострокового звільнення Хайсера Джемілова.

Про це в Твіттері повідомив адвокат Микола Полозов.

"Обласний суд відмовився скасувати постанову суду першої інстанції про відмову в УДЗ Хайсеру Джемілову", - повідомив Полозов.

Як відомо, 30 вересня Радянський районний суд Астрахані відмовив Джемілєву в умовно-достроковому звільненні, так як прийняв позицію державного обвинувача, який в ході дебатів негативно охарактеризував Хайсер Джемілєва, зазначивши, що він має 22 стягнення, "визнаний в колонії злісним порушником правопорядку" і "не виявив бажання працевлаштуватися" .

Пізніше стало відомо, що Совєтський райсуд Астрахані на "таємному засіданні" встановив адміністративний нагляд на 3 роки над сином Мустафи Джемілєвим Хайсером, який повинен вийти із російської в'язниці 26 листопада.

Хайсера Джемілєва звинувачували в тому, що у травні 2013 року він у дворі свого дому в Бахчисараї вбив знайомого родини Февзі Едемова з рушниці свого батька.

До анексії Криму Росією Дніпровський суд Києва визначив для Хайсера Джемілєва міру покарання у вигляді 3 років і 8 місяців позбавлення волі. Після анексії Криму російські слідчі органи вирішили розслідувати його справу заново. Хайсера вивезли з сімферопольського СІЗО в Краснодарський край.

Теми: Політв'язні Джемілєв Росія Крим
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