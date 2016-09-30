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В Росії не захотіли звільняти сина Джемілєва

П'ятниця, 30 вересня 2016, 14:55
Хайсер Джемилєв
Скріншот з відео

Суд в Росії відмовився умовно звільнити Хайсера Джемілєва.

Про це повідомив його захисник Микола Полозов у твіттері.

"Совєтський райсуд Астрахані відмовив у задоволенні клопотання про умовно дострокове звільнення щодо Хайсера Джемілєва", - повідомив він.

"Буду оскаржувати", - додав Полозов.

Раніше Полозов повідомляв, що 15 вересня без його відома було проведено позачергове судове засідання у справі Джемілєва.

Як відомо,  Хайсера Джемілєва звинувачували в тому, що у травні 2013 року він у дворі свого дому в Бахчисараї вбив знайомого родини Февзі Едемова з рушниці свого батька.

До анексії Криму Росією Дніпровський суд Києва визначив для Хайсера Джемілєва міру покарання у вигляді 3 років і 8 місяців позбавлення волі. Після анексії Криму російські слідчі органи вирішили розслідувати його справу заново. Хайсера вивезли з сімферопольського СІЗО в Краснодарський край.

Верховний суд Російської Федерації скоротив на 1,5 роки термін ув’язнення у 5 років, визначений Краснодарським крайовим судом РФ. 

Хайсер Джемілев відбуває покарання в Астраханській колонії №10, оскільки Росія відмовилася видати його Україні за повторним екстрадицій ним запитом. 

10 липня 2015 року Європейський суд із прав людини ухвалив звільнити Хайсера Джемілєва з СІЗО. Однак Росія не відреагувала на це рішення.

Влітку 2014 року Хайсер писав заяву про відмову від громадянства РФ в СІЗО Сімферополя, вироком Краснодарського крайового суду й ухвалою Верховного Суду РФ його також визнано громадянином України. 

Однак у 2016 році засуджений син лідера кримськотатарського народу повторно написав заяву про відмову від російського громадянства.

Пізніше в РФ визнали українське громадянство Джемілєва.

Українська правда

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