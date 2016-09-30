В Росії не захотіли звільняти сина Джемілєва
Суд в Росії відмовився умовно звільнити Хайсера Джемілєва.
Про це повідомив його захисник Микола Полозов у твіттері.
"Совєтський райсуд Астрахані відмовив у задоволенні клопотання про умовно дострокове звільнення щодо Хайсера Джемілєва", - повідомив він.
"Буду оскаржувати", - додав Полозов.
Раніше Полозов повідомляв, що 15 вересня без його відома було проведено позачергове судове засідання у справі Джемілєва.
Як відомо, Хайсера Джемілєва звинувачували в тому, що у травні 2013 року він у дворі свого дому в Бахчисараї вбив знайомого родини Февзі Едемова з рушниці свого батька.
До анексії Криму Росією Дніпровський суд Києва визначив для Хайсера Джемілєва міру покарання у вигляді 3 років і 8 місяців позбавлення волі. Після анексії Криму російські слідчі органи вирішили розслідувати його справу заново. Хайсера вивезли з сімферопольського СІЗО в Краснодарський край.
Верховний суд Російської Федерації скоротив на 1,5 роки термін ув’язнення у 5 років, визначений Краснодарським крайовим судом РФ.
Хайсер Джемілев відбуває покарання в Астраханській колонії №10, оскільки Росія відмовилася видати його Україні за повторним екстрадицій ним запитом.
10 липня 2015 року Європейський суд із прав людини ухвалив звільнити Хайсера Джемілєва з СІЗО. Однак Росія не відреагувала на це рішення.
Влітку 2014 року Хайсер писав заяву про відмову від громадянства РФ в СІЗО Сімферополя, вироком Краснодарського крайового суду й ухвалою Верховного Суду РФ його також визнано громадянином України.
Однак у 2016 році засуджений син лідера кримськотатарського народу повторно написав заяву про відмову від російського громадянства.
Пізніше в РФ визнали українське громадянство Джемілєва.
Українська правда