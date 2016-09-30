Cуд РФ вирішив 3 роки тримати сина Джемілєва "під ковпаком"

Совєтський райсуд Астрахані на "таємному засіданні" встановив адміністративний нагляд на 3 роки над сином Мустафи Джемілєвим Хайсером, який повинен вийти із російської в'язниці 26 листопада.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив його адвокат Микола Полозов.

"Стало відомо, що за "таємний суд" пройшов над Хайсер Джеміловим в середині вересня. Йому встановили адміністративний нагляд на 3 роки", - написав він.

"Немає ніяких сумнівів, що влада РФ цією забороною планують утримувати і далі громадянина України на території РФ і контрольованих територіях, для надання через нього подальшого тиску на його батька - лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва", - додав Полозов.

В коментарі Українська правда він зазначив, що норма адміннагляду передбачена законом від 2011.

"Обмеження щодо осіб, які звільнилися після відбування покарання. Йдеться про нагляд уже після звільнення. Він був поставлений на облік як злісний порушник встановленого порядку відбування покарання", - повідомив Полозов.

"Це означає, що після звільнення він повинен буде протягом трьох років відзначатися в поліції, не може залишати регіон і повинен бути вдома в певний час", - додав адвокат.

Як відомо, Хайсера Джемілєва звинувачували в тому, що у травні 2013 року він у дворі свого дому в Бахчисараї вбив знайомого родини Февзі Едемова з рушниці свого батька.

До анексії Криму Росією Дніпровський суд Києва визначив для Хайсера Джемілєва міру покарання у вигляді 3 років і 8 місяців позбавлення волі. Після анексії Криму російські слідчі органи вирішили розслідувати його справу заново. Хайсера вивезли з сімферопольського СІЗО в Краснодарський край.

Верховний суд Російської Федерації скоротив на 1,5 роки термін ув’язнення у 5 років, визначений Краснодарським крайовим судом РФ.

Хайсер Джемілев відбуває покарання в Астраханській колонії №10, оскільки Росія відмовилася видати його Україні за повторним екстрадицій ним запитом.

10 липня 2015 року Європейський суд із прав людини ухвалив звільнити Хайсера Джемілєва з СІЗО. Однак Росія не відреагувала на це рішення.

Українська правда