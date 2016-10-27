Експерти назвали найбільш перспективних молодих політиків

00
6
Четвер, 27 жовтня 2016, 15:02
FB Олег Федонюк

В трійку найбільш перспективних молодих політиків, за оцінкою експертів, потрапили нардепи від БПП Мустафа Найєм і Сергій Лещенко, а також нардеп від "Самопомочі" Єгор Соболєв.

Про це йдеться у статті журналу "Новое время" "Привіт з майбутнього".

Експерти (більше 20 осіб, серед яких медіа-менеджери, політологи, політтехнологи і журналісти) називали по 5 прізвищ найбільш перспективних, на їх погляд, молодих політиків. За кожен голос людина отримувала 1 бал.

Список найбільш перспективних очолив Найєм із 17 голосами, Лещенко на другому місці із 10 голосами. У Соболєва 9 голосів, він третій.

Четверте місце із 5 голосами розділили нардеп від БПП Світлана Заліщук і заступник міністра економічного розвитку Максим Нефьодов.

П'яте місце: нардеп, командир полку "Азов" Андрій Білецький, нардеп Ганна Гопко, співголова партії "Демальянс" Василь Гацько. У них по 4 голоси.  

По 3 голоси отримали нардеп Борислав Береза і глава НАБУ Артем Ситник, які розділили 6 місце.

  

Теми: Верховна Рада рейтинг
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Раді з'явилась постанова про перейменування Сєвєродонецька 27 жовтня 2016, 12:33
Кабмін запропонує не прив’язувати зарплати "чинів" до мінімалки 26 жовтня 2016, 14:26
У "Волі народу" розповіли, коли депутатська група припинить існування 25 жовтня 2016, 21:28
powered by lun.ua
Коментарі — 6
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 46.133.9.---робін_гудбай27.10.2016 16:04
Державу повинні очолити серйозні помірковані з життєвим досвідом патріотичні державні діячі, а не торгаші, папарацці і драчуни в Парламенті..Ми ж не якесь там племя Тонга - Йонга..
ВідповістиЗ цитатою
IP: 46.119.254.---Alena Rudenko27.10.2016 16:02
Почему Нефьодов в список попал - понятно. Человек по сути смог внедрить в стране систему ProZorro. А вот откуда в списке, да еще так высоко, "квартирные магнаты"? Или это "Новое время" так своих колумнистов пиарит?
ВідповістиЗ цитатою
IP: 46.133.9.---робін_гудбай27.10.2016 15:52
MR_Holms:
В трійку найбільш перспективних молодих політиків, за оцінкою експертів, потрапили нардепи від БПП Сутафа Найєм і Сергій Лещенко, а ткож нардеп від "Самопомочі" Сергій Соболєв....Це хто таке дослідив?..Два перших журналісти та репортери по визову в гарячі точки дешевих сенсацій...Як папарацці..Третій навіть без наявності диплома про вищу освіту
.
...это писалось после какого стакана шмурдяка?..
ВідповістиЗ цитатою
IP: 46.133.9.---робін_гудбай27.10.2016 15:45
Постійно нацмени малюються...Як не сини відомоі національності, то з інших етнічних меншин ігруп..Хіба серед етнічних украінців нема перспективних політиків?..
ВідповістиЗ цитатою
IP: 89.162.145.---Pike_27.10.2016 15:38
Так какие же они политики?
У политиков должна быть харизма, политическая сила и электоральная база.
Кто за єтих пустозвонов будет голосовать?
Кого оно организовали и объединили - кроме собственных жён?
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
У ТОП-3 найбагатших українців Ахметов, Пінчук і Коломойський
Тимошенко оплачує послуги американських лобістів через офшори?
В ГПУ кажуть, що порозумілися з трибуналом Гааги щодо Януковича і К°
Під час обшуку у заступниці Гонтаревої вилучили мобільний
Усі новини
Афіша на 28-30 жовтня

Хеллоуїн, зустріч з пілотом, Fashion's Night Out...

До та після вакцинації

Що варто знати батькам