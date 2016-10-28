Хуг закликав проводити більше заходів для розмінування Донбасу
Перший заступник голови місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг заявив, що Спільний центр по координації і припиненню вогню повинен працювати ефективніше.
Про це він сказав під час брифінгу 27 жовтня, повідомляє "Укрінформ".
"Ми побачили, що Спільний центр по координації і припиненню вогню може спільно працювати. Якби вони проводили більше заходів з розмінування, то багатьох жертв серед мирного населення можна було б уникнути", - заявив Хуг.
Він зазначив, що в Мінських домовленостях закладені основи, які дозволяють припинити насильство. Але жодні з них не були повністю виконані.
Як повідомлялося, раніше Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила про обмежений доступ до ділянок розведення сил на Донбасі через можливі міни.
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