Хуг закликав проводити більше заходів для розмінування Донбасу

00
0
П'ятниця, 28 жовтня 2016, 03:43

Перший заступник голови місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг заявив, що Спільний центр по координації і припиненню вогню повинен працювати ефективніше.

Про це він сказав під час брифінгу 27 жовтня, повідомляє "Укрінформ".

"Ми побачили, що Спільний центр по координації і припиненню вогню може спільно працювати. Якби вони проводили більше заходів з розмінування, то багатьох жертв серед мирного населення можна було б уникнути", - заявив Хуг.

Він зазначив, що в Мінських домовленостях закладені основи, які дозволяють припинити насильство. Але жодні з них не були повністю виконані.

Як повідомлялося, раніше Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила про обмежений доступ до ділянок розведення сил на Донбасі через можливі міни. 

Теми: ОБСЄ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ОБСЄ запропонувала розведення сил на всій лінії зіткнення на Донбасі 27 жовтня 2016, 01:53
ОБСЄ з'ясовує, чи готові її члени до поліцейської місії на Донбасі 26 жовтня 2016, 11:43
В ОБСЄ заявили про обмежений допуск на ділянки розведення сил на Донбасі 26 жовтня 2016, 03:45
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Клімкін звинуватив деяких спостерігачів ОБСЄ в роботі на РФ
Голова НАЗК звинуватила дочку Держспецзв’язку у зриві е-декларування
ГПУ знайшла, хто незаконно виводив активи з банку "Фінанси та Кредит"
Путін: Фабрика "Рошен" продовжує працювати в Росії, хоч і має проблеми
Усі новини
Ціна Медалі

Історії паралімпійських чемпіонів у Ріо

Дослідження

Крістофера Марлоу визнали одним із співавторів Шекспіра