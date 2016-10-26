В ОБСЄ заявили про обмежений допуск на ділянки розведення сил на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила про обмежений доступ до ділянок розведення сил на Донбасі 25 жовтня.

Про це йдеться в заяві місії на сторінці в Facebook.

"Знову Обмежений доступ СММ ОБСЄ до ділянок розведення Первомайськ/Золоте, Станиця Луганська, Петрівське/Богданівка – ЗСУ, "ЛНР", "ДНР" не змогли гарантувати безпеку СММ", - наголошується в повідомленні.

В ОБСЄ додали, що безпека не була гарантована через можливі міни на цих ділянках.

"СММ готова/може спостерігати, але їй потрібен доступ. СЦКК має сприяти забезпеченню безпечного і безперешкодного доступу, координувати розмінування", - підкреслили в ОБСЄ.

23 жовтня ОБСЄ також повідомляла про обмежений доступ до ділянок розведення сил і засобів на Донбасі.