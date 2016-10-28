У подружжя Гриневичів готівки 33 тисячі доларів

00
0
П'ятниця, 28 жовтня 2016, 12:49

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич задекларувала 18 тисяч доларів, а її чоловік - 15 тисяч доларів готівки у 2015 році.

Про це свідчать дані з електронної декларації міністра, передають Українські новини.

Крім того, в 2015 році Гриневич отримала право власності на взяту в іпотеку квартиру в Києві площею 83,4 кв. м вартістю 1 012 440 гривень.

Решта відомості в електронній декларації не відрізняються від заповненої в лютому декларації, але більш конкретизовані.

Гриневич задекларувала 225 952 гривні доходів в 2015 році, у тому числі 80 515 гривень - зарплата, 30 191 гривня - дохід від викладацької діяльності, 10 500 гривень - рецензування, 41 504 гривні - проценти в банку "Хрещатик", 3 683 гривні - компенсація вартості проїзду і 80 559 гривень - кошти на виконання депутатських повноважень, а чоловік задекларував 140 034 гривні доходів.

У власності Гриневич знаходиться земельна ділянка в Бородянському районі Київської області площею 1 196 кв. м, квартира в Києві площею 102,7 кв. м (спільно чоловіком і сином), у власності чоловіка - земділянку у Великій Снітинці Фастівського району Київської області площею 1 200 кв. м.

Також Гриневич володіє автомобілем Nissan Tiida 2008 року випуску.

Крім того, вона і чоловік задекларували 200 тис. гривень і 220 тис. гривень у банку "Хрещатик".

Теми: освіта міністр декларація
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Історія одного хабаря: спростування не буде 26 жовтня 2016, 18:07
Навіщо і які уроки літератури потрібні у школі? 26 жовтня 2016, 13:38
Хрестоматійний приклад. Як готується до друку Хрестоматія української літератури 20 жовтня 2016, 13:47
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Порошенко призначив губернатора Київщини, обраного комісією
Декларація Довгого: 95 картин, 19 компаній і $1,5 млн готівкою
В ОБСЄ підтвердили: Військові і зброя їдуть на Донбас із РФ
Гринів відмовився пояснювати, на що сім’я купила квартиру й машину
Усі новини
"Сімейні цінності"

Школярів вчать, що жінка має доглядати за чоловіком, який ніколи не помиляється

Інфографіка

Знову провал в Doing Business