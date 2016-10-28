У подружжя Гриневичів готівки 33 тисячі доларів

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич задекларувала 18 тисяч доларів, а її чоловік - 15 тисяч доларів готівки у 2015 році.

Про це свідчать дані з електронної декларації міністра, передають Українські новини.

Крім того, в 2015 році Гриневич отримала право власності на взяту в іпотеку квартиру в Києві площею 83,4 кв. м вартістю 1 012 440 гривень.

Решта відомості в електронній декларації не відрізняються від заповненої в лютому декларації, але більш конкретизовані.

Гриневич задекларувала 225 952 гривні доходів в 2015 році, у тому числі 80 515 гривень - зарплата, 30 191 гривня - дохід від викладацької діяльності, 10 500 гривень - рецензування, 41 504 гривні - проценти в банку "Хрещатик", 3 683 гривні - компенсація вартості проїзду і 80 559 гривень - кошти на виконання депутатських повноважень, а чоловік задекларував 140 034 гривні доходів.

У власності Гриневич знаходиться земельна ділянка в Бородянському районі Київської області площею 1 196 кв. м, квартира в Києві площею 102,7 кв. м (спільно чоловіком і сином), у власності чоловіка - земділянку у Великій Снітинці Фастівського району Київської області площею 1 200 кв. м.

Також Гриневич володіє автомобілем Nissan Tiida 2008 року випуску.

Крім того, вона і чоловік задекларували 200 тис. гривень і 220 тис. гривень у банку "Хрещатик".