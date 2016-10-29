Горбатюк розповів про тиск з боку керівництва ГПУ

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Субота, 29 жовтня 2016, 08:08

Прокурор розповів, як у нього відбирали практично розслідувані справи по Клименко, Злочевському та "вишкам Бойка" і припустив, що метою тиску на нього є встановлення контролю над економічними виробництвами.

Про це пише ZN.UA.

"Можна припустити, що іншою метою є встановлення контролю над економічними виробництвами. Саме через них я час від часу відчуваю тиск, щодо мене розслідуються якісь справи або мені кудись там на роботу пропонують перейти. Все це пов'язано виключно з економічними виробництвами, з якимись розпорядженнями по цим виробництвам", - зазначив він.

"Коли Луценко прийшов на посаду генерального прокурора, я відразу ж вручив йому пакет документів про тиск на мене з боку попереднього керівництва і про перешкоди в розслідуванні справи Клименко. Там було зазначено, що незважаючи на тиск попереднього керівництва, ми повідомили про 10 підозр, ще шість підозр знаходяться у прокурорів, і ми готові далі розслідувати справу. Але замість того, щоб відреагувати або допомогти в розслідуванні, нам надійшла постанова про передачу цієї справи в підслідність військової прокуратури", - розповів Горбатюк.

За його словами, підставою для передачі став протокол наради, на якій нібито, в його присутності, це рішення і прийняли "у зв'язку з неефективністю розслідування".

"Але я був на тій нараді, і на ній нічого такого не обговорювали, справу Клименка там взагалі не розглядали. Я оскаржив цей протокол через внесені в нього неправдиві відомості і попросив скасувати незаконну постанову, але це нічого не змінило. Я навіть відповідь не отримав. Зауважу: вилучаються практично розслідувані справи. Очевидно, це робиться для того, щоб потім похвалитися результатами за рахунок важкої роботи попередніх слідчих", - зазначив прокурор.

"Аналогічно, в червні нам передали справу щодо Злочевського, а через місяць забрали. Те ж саме по "вишках Бойка": в червні передали, а в жовтні приходить постанова, в яій мова йде про неефективне розслідування і передачу справи, наскільки я розумію, головній військовій прокуратурі. Але цієї справи, наскільки я знаю, ніхто не вивчав, а отже - і не бачив, що ми суттєво просунулись. Хоча, можливо, саме це стало причиною передачі", - вважає Горбатюк.

Як відомо, раніше Луценко передав розслідування "великої справи Януковича" від департаменту Горбатюка новоствореному департаменту ГПУ. Також він оголосив Горбатюку догану через неналежне розслідування.

У свою чергу Горбатюк заперечив наявність підстав для такої догани, заявивши, що всі викладені у ній звинувачення не відповідають дійсності.

Також він неодноразово критикував заочне розслідування, називаючи його незаконним. Зокрема, в коментарі "Українській правді" він також розповідав про цю серпневу записку і додавав, що реакції на неї не отримав досі.

У вівторок на прес-конференції Луценко визнав, що законодавство про заочне розслідування містить недоліки, однак заявив, що вони не можуть стати перешкодою для такого розслідування, оскільки часу, за його словами, залишилося мало і передати справи до суду необхідно у найближчі місяці.

Він запевнив, що передасть справи проти Януковича до суду вже до кінця року.

Теми: Генпрокуратура
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