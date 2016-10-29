Горбатюк рассказал о давлении со стороны руководства ГПУ

Прокурор рассказал, как у него отбирали практически расследованные дела по Клименко, Злочевскому и "вышкам Бойко" и предположил, что целью давления на него является установление контроля над экономическими производствами.

Об этом пишет ZN.UA.

"Можно предположить, что иной целью является установление контроля над экономическими производствами. Именно из-за них я время от времени чувствую давление, относительно меня расследуются какие-то дела или мне куда-то там на работу предлагают перейти. Все это связано исключительно с экономическими производствами, с какими-то распоряжениями по этим производствам", - отметил он.

"Когда Луценко пришел на должность генерального прокурора, я сразу же вручил ему пакет документов о давлении на меня со стороны предыдущего руководства и о препятствиях в расследовании дела Клименко. Там было указано, что несмотря на давление предыдущего руководства, мы сообщили о 10 подозрениях, еще шесть подозрений находятся у прокуроров, и мы готовы дальше расследовать дело. Но вместо того, чтобы отреагировать или помочь в расследовании, нам пришло постановление о передаче этого дела в подследственность военной прокуратуры", - рассказал Горбатюк.

По его словам, основанием для передачи стал протокол совещания, на котором якобы, в его присутствии, это решение и приняли "в связи с неэффективностью расследования".

"Но я был на том совещании, и на нем ничего такого не обсуждали, дело Клименко там вообще не рассматривали. Я обжаловал этот протокол из-за внесенных в него ложных сведений и попросил отменить незаконное постановление, но это ничего не изменило. Я даже ответ не получил. Замечу: изымаются практически расследованные дела. Очевидно, это делается для того, чтобы потом похвастаться результатами за счет тяжелой работы предыдущих следователей", - отметил прокурор.

"Аналогично, в июне нам передали дело относительно Злочевского, а через месяц забрали. То же самое по "вышкам Бойко": в июне передали, а в октябре приходит постановление, в котором речь идет о неэффективном расследовании и передаче дела, насколько я понимаю, Главной военной прокуратуре. Но этого дела, насколько я знаю, никто не изучал, а следовательно — и не видел, что мы существенно продвинулись. Хотя, возможно, именно это стало причиной передачи", - считает Горбатюк.

Как сообщалось, ранее Луценко передал расследование "большого дела Януковича" от департамента Горбатюка вновь созданному департамента ГПУ. Также он объявил Горбатюку выговор за ненадлежащее расследование.

В свою очередь Горбатюк опроверг наличие оснований для такого выговора, заявив, что все изложенные в нем обвинения не соответствуют действительности.

Также он неоднократно критиковал заочное расследования, называя его незаконным. В частности, в комментарии "Украинской правде" он также рассказал про эту августовскую записку и добавил, что реакции на нее не получил до сих пор.

Во вторник на пресс-конференции Луценко признал, что законодательство о заочном расследовании содержит недостатки, однако заявил, что они не могут стать препятствием для такого расследования, поскольку, по его словам, осталось мало и передать дела в суд необходимо в ближайшие месяцы.

Он заверил, что передаст дела против Януковича в суд уже до конца года.