АТО: 48 атак, бойовики обстрілювали Зайцеве зі 152-мм артилерії

За минулу добу російсько-окупаційні війська 48 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Так, на Луганському напрямку зафіксовано 16 порушень "режиму тиші". Обстріли з боку окупантів із гранатометів, зенітної установки та стрілецької зброї зафіксовано в районі Станиці Луганської, а з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї біля Кримського, Новоолександрівки та Новозванівки. Окрім того, позиції українських військ біля Кримського та Новоолександрівки противник обстрілював із мінометів 120-го та 82-го калібру.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 20 обстрілів. Противник порушував "режим тиші" в районі Павлополя, Водяного та Широкиного, застосовувавши при цьому гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. По Павлополю вів вогонь снайпер, а по Широкиному окупанти відкривали вогонь з БМП.

На Донецькому напрямку зафіксовано 12 обстрілів. Бойовики з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь в районі Авдіївки, Новгородського, Верхньоторецького, Кам’янки та Зайцевого. Також по Зайцевому та Авдіївці ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, крім того, по Зайцевому вывся вогонь зі ствольної артилерії 152-го калібру. Також біля Авдіївки противник обстріляв українських захисників з танка, а по Верхньоторецькому вів вогонь снайпер.

Як повідомлялося, 1 жовтня на околиці м.Золоте відбулося відведення військ на визначені представниками ОБСЄ конкретні рубежі. На Луганщині після розведення військ бойовики із гранатометів відкрили вогонь неподалік н.п.Новоолександрівка.

В "ДНР" та "ЛНР" заявили про зрив відведення сил та озброєння у районі Петровського (Донецька область) та н.п. Станиця Луганська (Луганська обл.), при цьому повідомили, що в районі н.п. Золоте відведення озброєння почалося.

2 жовтня у "ДНР" заявили, що не будуть відводити сили і засоби з н.п. Петрівське, як вирішила контактна група по Донбасу на переговорах у вересні, поки українські силовики не зроблять цього.