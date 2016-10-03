У ФСБ заявили, що кореспондент "Укрінформу" - співробітник ГУР

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Понеділок, 3 жовтня 2016, 09:52
twitter Марка Фейгіна

ФСБ РФ заявляє, що український журналіст Роман Сущенко, затриманий днями у Росії, є співробітником головного управління розвідки Міноборони України.

Про це йдеться в повідомленні ФСБ РФ, передає РИА Новости.

"Федеральною службою безпеки РФ в Москві при проведенні шпигунської акції затримано кадрового співробітника головного управління розвідки Міноборони України полковника Сущенка Романа Володимировича", - повідомляє ФСБ Росії у вівторок.

За даними відомства, громадянин України "цілеспрямовано збирав інформацію, що становить державну таємницю і стосується діяльності Збройних Сил і військ Національної гвардії Росії, витік якої за кордон міг завдати шкоди обороноздатності держави".

Порушено кримінальну справу за статтею "шпигунство", ведеться Слідство, зазначила в ФСБ.

Сущенко - паризький кореспондент видання Укрінформ, прибув до Росії у приватних справах.

У РФ його затримали і звинуватили в шпигунстві.

Інформація про затримання Сущенка стала відомою завдяки російським правозахисникам, які випадково дізналися про те, що український журналіст утримується в російській в'язниці.

В Укрінформі заявили, що всі звинувачення "в шпигунстві" на адресу Романа Сущенка, журналіста з багаторічною бездоганною професійною репутацією, акредитованого в одній з найвпливовіших країн Євросоюзу, яка до того ж є учасницею "нормандського формату", можуть розцінюватися лише як ще один зухвалий і неправомірний акт з боку РФ щодо українських громадян.

Теми: ЗМІ Росія
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