Журналіст "Укрінформу" Сущенко арештований у Москві на 2 місяці

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Понеділок, 3 жовтня 2016, 10:39

Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував українського журналіста Романа Сущенко, обвинуваченого в шпигунстві.

Про це повідомляє в понеділок російське видання "Інтерфакс".

"Сущенко заарештований на два місяці", – повідомила прес-секретар суду Катерина Краснова.

Як відомо, Сущенко – паризький кореспондент видання "Укрінформ", прибув до Росії у приватних справах.

У РФ його затримали і звинуватили в шпигунстві. ФСБ РФ заявляє, що затриманий український журналіст є співробітником головного управління розвідки Міноборони України.

Інформація про затримання Сущенка стала відомою завдяки російським правозахисникам, які випадково дізналися про те, що український журналіст утримується в російській в'язниці.

В "Укрінформі" заявили, що всі звинувачення "в шпигунстві" на адресу Романа Сущенка, журналіста з багаторічною бездоганною професійною репутацією, акредитованого в одній з найвпливовіших країн Євросоюзу, яка до того ж є учасницею "нормандського формату", можуть розцінюватися лише як ще один зухвалий і неправомірний акт з боку РФ щодо українських громадян.

Теми: ЗМІ Росія
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