Парубій пропонує візовий режим і посилення санкцій для РФ

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Понеділок, 3 жовтня 2016, 11:09
ITAR-TASS

Верховна Рада має розглянути питання запровадження візового режиму для росіян та розширення санкцій для Росії.

Про це заявив голова парламенту Андрій Парубій, відкриваючи погоджувальну раду.

"У п’ятницю в Росії було затримано українського журналіста Романа Сущенка. Російські імперіалісти намагаються звинуватити його у шпигунстві. Якщо раніше у Росії путінський режим знищував свободу слова і переслідував власних журналістів, то тепер там небезпечно працювати і закордонним журналістам", – сказав він.

Спікер закликав "всі країни вільного світу, всі міжнародні організації дати жорстку оцінку переслідуванню журналіста – громадянина України".

"Також хочу, щоб ми обговорили наступне питання: на початку 2016 року я вніс до Верховної Ради проект постанови про звернення до Кабінету міністрів щодо припинення дії угоди між урядом України та урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації. Можливо, є сенс сьогодні нам підняти питання і повернутися до введення візового режиму з Російською Федерацією", – заявив Парубій.

"А також, я думаю, що, можливо, є сенс, щоб ми обговорили питання розширення санкцій щодо Росії. Це є компетенція Верховної Ради – і я думаю, що був би сенс, щоб ми могли проголосувати це питання", – додав він

"Ми повинні давати жорстку і швидку реакцію на подібні дії, які відбуваються в Російській Федерації проти українських журналістів", – переконаний голова Верховної Ради.

Олена Рощенко, УП

Теми: Росія візи санкції Верховна Рада ЗМІ
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Коментарі — 4
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IP: 188.163.3.---Igori2103.10.2016 11:52
Jaa:
- / Московиты уже начали тролить самих себя , то бишь Ольгино .
Значит давно назревшая идея визового режима с ними - весьма болезненно воспринимается Кремлем.
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IP: 188.163.107.---Василь Таранович03.10.2016 11:39
Спочатку забороніть усім ворам,бандитам,урядовцям усіх рангів виїждяти на Схід,відберіть у них всі паспорти і внутрішні також,як при Сталіні у кріпаків. В разі потреби поїхати з обласі в область нехай беруть довідку в сільраді. Ото тоді вонти почнуть думати.
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IP: 193.19.84.---Jaa03.10.2016 11:33
Igori21:
Давно пора - с первых дней оккупации Крыма . Однако власть показала свою продажность , особенно отличился Сеня Яценюк .
Привет, Ольгино!
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IP: 188.163.3.---Igori2103.10.2016 11:27
Давно пора - с первых дней оккупации Крыма . Однако власть показала свою продажность , особенно отличился Сеня Яценюк .
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