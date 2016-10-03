Парубій пропонує візовий режим і посилення санкцій для РФ
Верховна Рада має розглянути питання запровадження візового режиму для росіян та розширення санкцій для Росії.
Про це заявив голова парламенту Андрій Парубій, відкриваючи погоджувальну раду.
"У п’ятницю в Росії було затримано українського журналіста Романа Сущенка. Російські імперіалісти намагаються звинуватити його у шпигунстві. Якщо раніше у Росії путінський режим знищував свободу слова і переслідував власних журналістів, то тепер там небезпечно працювати і закордонним журналістам", – сказав він.
Спікер закликав "всі країни вільного світу, всі міжнародні організації дати жорстку оцінку переслідуванню журналіста – громадянина України".
"Також хочу, щоб ми обговорили наступне питання: на початку 2016 року я вніс до Верховної Ради проект постанови про звернення до Кабінету міністрів щодо припинення дії угоди між урядом України та урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації. Можливо, є сенс сьогодні нам підняти питання і повернутися до введення візового режиму з Російською Федерацією", – заявив Парубій.
"А також, я думаю, що, можливо, є сенс, щоб ми обговорили питання розширення санкцій щодо Росії. Це є компетенція Верховної Ради – і я думаю, що був би сенс, щоб ми могли проголосувати це питання", – додав він
"Ми повинні давати жорстку і швидку реакцію на подібні дії, які відбуваються в Російській Федерації проти українських журналістів", – переконаний голова Верховної Ради.
Олена Рощенко, УП
- / Московиты уже начали тролить самих себя , то бишь Ольгино .
Значит давно назревшая идея визового режима с ними - весьма болезненно воспринимается Кремлем.
Давно пора - с первых дней оккупации Крыма . Однако власть показала свою продажность , особенно отличился Сеня Яценюк .