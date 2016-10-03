Рада готує звернення до світу з приводу затримання Сущенка

Верховна Рада розгляне питання про прийняття звернення до міжнародних організацій з проханням вплинути на Росію для звільнення українського журналіста Романа Сущенка.

З відповідним закликом під час засідання погоджувальної ради у понеділок виступила віце-спікер Ірина Геращенко.

"Ми пропонуємо, щоб завтра Верховна Рада зробила відповідне звернення до Парламентської Асамблеї Ради Європи, до Ради Європи, до ОСБЄ з вимогою негайно звернутися до Російської Федерації і випустити наших українських колег", – сказала вона.

Геращенко нагадала, що крім Сущенка Росія утримує в заручниках в окупованому Криму журналіста Миколу Семену, якого звинувачує в екстремізмі.

У свою чергу спікер Андрій Парубій підтримав цю заяву і додав, що її мають підготувати комітети.

"Я цілковито підтримую пропозицію про підготовку заяви з приводу арешту нашого журналіста. Я просто думаю, що треба це на рівні комітетів вивчити, підготувати, запропонувати Верховній Раді України", – сказав він.

Як відомо, Сущенко ­ паризький кореспондент агентства "Укрінформ", прибув до Росії у приватних справах.

У РФ його затримали і звинуватили в шпигунстві. В понеділок ФСБ РФ заявило, що Сущенко - кадровий полковник ГУР України, який збирав інформацію, "що становить державну таємницю і стосується діяльності Збройних Сил і військ Національної гвардії Росії, витік якої за кордон міг завдати шкоди обороноздатності держави".

У Головному управлінні розвідки називають фейком заяву ФСБ Росії про те, що Сущенко є розвідником цього відомства.

У понеділок стало відомо, що Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував Сущенка на 2 місяці.

Олег Шанковський, УП