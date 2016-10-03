Бойовики порушували "тишу" на всіх напрямках - штаб

З опівночі 3 жовтня проросійські бойовики 15 разів порушували режим припинення вогню.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби штабу АТО у Facebook.

"На Маріупольському напрямку противник порушував "режим тиші" в районі Павлопіля, Широкиного, Старогнатівки, та Богданівки, застосовувавши при цьому стрілецьку зброю, а по Широкиному та Богданівці окупанти стріляли з гранатомету", - сказано у повідомленні.

Вказується, що на Донецькому напрямку обстріли з боку окупантів із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї зафіксовано в районі Авдіївки.

"На Луганському напрямку противник вдавався до збройних провокацій в районі Новоолександрівки, Попасної, де бойовики застосовували стрілецьку зброю", - повідомляє штаб.

Також у повідомленні вказується, що близько 16.00 в районі н.п. Петровське, Донецької області, під час відведення сил і засобів українських підрозділів в рамках Мінських домовленостей, терористи здійснили "цинічний та провокаційний обстріл" військовослужбовців ЗСУ з гранатомета АГС-17 та стрілецької зброї. Ніхто не постраждав.

Як відомо, 3 жовтня в українському МЗС повідомили, що умови для розведення сил загалом виконано у районах Золотого й Петрівського, але бойовики не виявили готовності до цього, ще й зірвали відеоконференцію тристоронньої контактної групи.

Українська правда