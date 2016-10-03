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МЗС заявляє, що бойовики зірвали розведення, і закликає ОБСЄ й РФ діяти

Понеділок, 3 жовтня 2016, 17:40
МЗС заявляє, що бойовики зірвали розведення, і закликає ОБСЄ й РФ діяти

Станом на 3 жовтня умови для розведення сил загалом виконано у районах Золотого й Петрівського, але бойовики не виявили готовності до цього, ще й зірвали відеоконференцію тристоронньої контактної групи.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

За даними МЗС, на виконання рамкового рішення від 21 вересня, з 23 вересня підрозділи ЗСУ дотримувалися режиму припинення вогню у районах Станиці Луганської, Золотого й Петрівського, а бойовики порушували "тишу" впродовж 7 діб у районі Станиці Луганської (23, 24, 26, 27, 28 вересня, 1 і 2 жовтня) та впродовж однієї доби в районі Петрівського.

"Станом на 3 жовтня передбачені Рамковим рішенням необхідні умови для розведення сил і засобів було повною мірою дотримано у районі н.п. Золоте. Розведення сил і засобів на цій ділянці було успішно завершено 1 жовтня", – йдеться у повідомленні.

"На сьогоднішній день зазначені передумови також склалися в районі н.п. Петрівське", – додає МЗС.

За твердженням відомства, підрозділи ЗСУ були готові 3 жовтня о 13:00 розпочати процес розведення сил і засобів на цій ділянці, "однак протилежна сторона виявилася неготовою розпочати запланований на цей час синхронний і "дзеркальний" процес відведення під моніторингом СММ ОБСЄ".

У міністерстві очікують, що місія ОБСЄ перевірить факти порушень режиму припинення вогню у трьох пунктах, дасть їм об’єктивну оцінку і доведе вичерпну інформацію про результати розслідування до відома глав держав та урядів "Нормандського формату", а також інших держав-учасниць ОБСЄ.

"Українська сторона підтверджує свою готовність до розведення сил і засобів на іншій узгодженій ділянці, а саме – у районі н.п. Станиця Луганська – після забезпечення Російською Федерацією дотримання режиму повного припинення вогню", – зазначає МЗС.

"Ми також підтверджуємо свою готовність до обговорення усього комплексу питань, пов’язаних з імплементацією Рамкового рішення, в рамках Робочої підгрупи з безпекових питань Тристоронньої контактної групи, наступне засідання якої відбудеться у Мінську 5 жовтня", – заявляє відомство.  

МЗС також зазначає, що представники України були готові до обговорення ситуації, що склалася з розведенням сил і засобів на узгоджених ділянках, ще минулого тижня.

На п’ятницю, 30 вересня, планували відеоконференцію тристоронньої контактної групи для вирішення проблемних питань розведення сторін, але через небажання представників ОРДО взяти участь у ній її перенесли на 13:00 понеділка, 3 жовтня, – однак "вона вчергове була зірвана за мовчазної згоди Російської Федерації".

І т.зв. "праймеріз", проведені в "окремих районах Донецької та Луганської областей" 2 жовтня, за оцінкою дипломатичного відомства, "не лише суперечить Мінським домовленостям, а й підриває зусилля з мирного врегулювання ситуації".

"Закликаємо Російську Федерацію забезпечити неухильне виконання Мінських домовленостей, у т.ч. щодо розведення сил і засобів на узгоджених ділянках", – заявляє МЗС.

Олена Рощенко, УП

Теми: ДонбасМінські угодиАТОМЗС
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