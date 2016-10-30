Екс-заступник голови Нацбанку: трильйона гривень готівки немає в Україні

Екс-заступник голови Нацбанку Владислав Рашкован заявляє, що трильйона гривень готівки немає в Україні.

На своїй сторінці в Facebook він написав, що весь запас гривневих коштів в Україні (обсяг грошової бази), що включає готівку, каси банків і гривневі коррахунки в НБУ, у вересні 2016 року становив 355 млрд грн.

Обсяг гривневої готівки (М0) поза банками становив близько 290 млрд грн.

"Немає ніякого трильйона гривень готівкою, ніколи не було (не надрукували ще й не надрукують), як, можливо, і багатьох інших готівкових тугриків, зазначених в деклараціях. Питання, навіщо такі цифри показують, досить цікаве", - зазначив Рашкован.

Як повідомлялося, екс-комбат "Айдара" і народний депутат від фракції "Воля Народу" Сергій Мельничук вказав у декларації за 2015 рік один трильйон гривень готівкою (більше $38 млдр).

Українська правда