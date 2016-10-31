Льовочкін задекларував доходи понад 40 млн грн і 6 офшорів

Депутат "Опозиційного блоку" Сергій Льовочкін задекларував за 2015 рік процентів і дивідендів на понад 40 млн. грн.

Згідно із електронною декларацією Льовочкіна, він є кінцевим власником 6 компаній розташованих на Кіпрі, Сейшельских та Віргінських островах. При цьому дивідендів на майже 22 млн грн він отримав лише від однієї з них. Ще понад 20 млн грн доходу він отримав за відсотками від вкладу в ПАТ "Банк "Кліринговий дім".

У вказаному банку вклад Льовочкіна складає майже 49 млн.грн. Значно скромніші суми грошей він тримає ще у 5 банках. Готівкою депутат має 380 тисяч грн, 22 тисячі доларів і 35 тисяч євро.

Також Льовочкін отримав майже 65 тисяч зарплати у Верховній Раді і 80, 5 тисяч грн коштів, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень.

У власності Льовочкіна перебуває квартира в Києві площею 178 кв.м і вартістю 3 млн 360 тисяч грн.

Водночас він має безоплатне право користування апартаментами на 345 кв.м, зареєстрованими у офшорі і будинком на 1163 кв.м. і ділянкою площею майже 10 Га у Франції, які зареєстровані на фірму Glorietta Investments 1 ApS, що належить Юлії Льовочкіній.

Крім того Льоовочкін задекларував колекції живопису та скульптур, ікони, зброю і 4 золотих годинника Vacheron Constantin, Breguet, IWC Schaffhausen, F.P.Journe, не вказавши їх вартість.

У власності депутата один автомобіль Mercedes-Benz S 600 2010 року випуску і вартістю понад 1 млн грн. І два мотоцикли.

У своїй декларації, опублікованій на сайті парламенту на початку року Льовочкін показав 24 млн грн доходів за 2015 рік

У Юлії Льовочкіної на початку року були задекларовані 10 земельних ділянок різної площі, 2 будинки (460 та 862 кв. м) та 2 квартири (63.4 та 63.7 кв. м).

У 2014 році Льовочкін задекларував всього 10,2 мільйона, а Юлія Льовочкіна у 2014 році заробила лише 5,6 мільйона.