САП оскаржила виправдальний вирок екснардепу у справі про незаконну компенсацію за житло

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила рішення Вищого антикорупційного суду, який визнав невинуватим депутата Верховної Ради VIII скликання у справі про незаконну компенсацію за житло у Києві.

Джерело: САП у Telegram

Дослівно САП: "Прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подано до Апеляційної палати ВАКС апеляційну скаргу на вирок Вищого антикорупційного суду від 20 вересня 2022 року, яким депутата Верховної Ради VIII скликання визнано невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУ у зв’язку із недоведеністю наявності в його діях складу даного кримінального правопорушення".

Деталі: САП не називає прізвище експарламентаря, але у кінці вересня ВАКС виправдав у справі про незаконну компенсацію колишнього депутата від "Опозиційного блоку" Дмитра Колєснікова.



Повідомляється, що прокурор САП не погоджується з рішенням суду та відстоюватиме свою позицію в суді апеляційної інстанції.



У САП нагадали, що під час досудового розслідування прокурори та детективи НАБУ встановили, що протягом грудня 2014 року – жовтня 2018 року Колєсніков незаконно отримав із державного бюджету 738,74 тис. гривень компенсації на витрати за винайм номеру у готелі "Київ" нібито через те, що не мав власного житла в столиці.

Проте слідство встановило, що у нардепа було власне житло в столиці і він свідомо приховав цей факт.

Передісторія:

У вересні колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала невинуватим депутата Верховної Ради VIII скликання Дмитра Колєснікова у вчиненні кримінального правопорушення та виправдала його.

