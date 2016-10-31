У Сенаті США зажадали у ФБР доказів зв'язку Трампа з Росією

601 перегляд
0
Понеділок, 31 жовтня 2016, 04:05

У ФБР є докази зв'язку Дональда Трампа і його оточення з російським урядом.

Про це заявив лідер демократів у Сенаті Гаррі Рід, передає РБК

Він зажадав від глави Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі оприлюднити інформацію про зв'язки кандидата від республіканців Дональда Трампа з Росією. За його словами, відомство має докази таких зв'язків.

"Під час контактів з вами і іншими вищими посадовими особами в сфері національної безпеки стало ясно, що у вас є сенсаційна інформація про тісний зв'язок і координацію між Дональдом Трампом, його ключовими радниками і російським урядом, який відкрито висловлює ворожість США, і яке Трамп хвалить при кожному зручному випадку ", - йдеться в листі Ріда голові ФБР, опублікованому на сайті сенатора.

Рід дорікнув Комі в подвійних стандартах при обробці конфіденційної інформації з метою підіграти на виборах одній з партій. Крім того, Рід пише, що в діях глави ФБР може бути порушення закону. На думку сенатора, громадськість має право знати інформацію про Трампа і публікація цієї інформації не зашкодить американським інтересам, додав Рід.

Противники Трампа в ході кампанії неодноразово звинувачували його не тільки в симпатіях до Росії і президента Володимира Путіна, а й в тому, що російський уряд підтримує його. Зокрема, Москву звинувачували у зломі пошти Демократичної партії і передачі даних порталу Wikeleaks для публікації. Причому зроблено це було, заявляли лідери демократів, в інтересах Трампа.

Теми: США Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Керрі спдівається почати переговори щодо Сирії у найближчі місяці 31 жовтня 2016, 01:05
У США протестували проти концертів піаніста з РФ, що підтримав анексію Крима 30 жовтня 2016, 19:35
Сікорський: Путін може захотіти обміняти Сирію на Україну 30 жовтня 2016, 16:29
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Вибори у Молдові: Лідирує Додон, який заявляв про "російський Крим"
Порошенко показав свої статки за годину до "дедлайну"
Тимошенко живе на 30 сотках, чоловік має фірму "Леді Ю" і авто 1983 року
У братів Дубневичів з "БПП" на двох - 700 мільйонів готівкою
Усі новини
Відео

Пінгвіну, який облисів через хворобу, пошили гідрокостюм

Мовне питання

Як звичайні українці борються за мову