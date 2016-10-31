В Сенате США потребовали у ФБР доказательств связи Трампа с Россией

У ФБР есть доказательства связи Дональда Трампа и его окружения с российским правительством.

Об этом заявил лидер демократов в Сенате Гарри Рид, передает РБК



потребовал от главы Федерального бюро расследований Джеймса Коми обнародовать информацию о связях кандидата от республиканцев Дональда Трампа с Россией. По его словам, ведомство обладает доказательствами таких связей.



"Во время контактов с вами и другими высшими должностными лицами в сфере национальной безопасности стало ясно, что у вас есть сенсационная информация о тесной связи и координации между Дональдом Трампом, его ключевыми советниками и российским правительством, которое открыто выражает враждебность США, и которое Трамп хвалит при каждом удобном случае", — говорится в письме Рида главе ФБР, опубликованном на сайте сенатора.



Рид упрекнул Коми в двойных стандартах при обработке конфиденциальной информации с целью подыграть на выборах одной из партий. Кроме того, Рид пишет, что в действиях главы ФБР может быть нарушение закона.​ По мнению сенатора, общественность имеет право знать информацию о Трампе и публикация этой информации никак не повредит американским интересам, добавил Рид.

Противники Трампа в ходе кампании неоднократно обвиняли его не только в симпатиях к России и президенту Владимиру Путину, но и в том, что российское правительство поддерживает его. В частности, Москву обвиняли во взломе почты Демократической партии и передаче данных порталу Wikeleaks для публикации. Причем сделано это было, заявляли лидеры демократов, в интересах Трампа.