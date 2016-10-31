Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Сенате США потребовали у ФБР доказательств связи Трампа с Россией

Понедельник, 31 октября 2016, 03:05

У ФБР есть доказательства связи Дональда Трампа и его окружения с российским правительством.

Об этом заявил лидер демократов в Сенате Гарри Рид, передает РБК

потребовал от главы Федерального бюро расследований Джеймса Коми обнародовать информацию о связях кандидата от республиканцев Дональда Трампа с Россией. По его словам, ведомство обладает доказательствами таких связей.

"Во время контактов с вами и другими высшими должностными лицами в сфере национальной безопасности стало ясно, что у вас есть сенсационная информация о тесной связи и координации между Дональдом Трампом, его ключевыми советниками и российским правительством, которое открыто выражает враждебность США, и которое Трамп хвалит при каждом удобном случае", — говорится в письме Рида главе ФБР, опубликованном на сайте сенатора.

Рид упрекнул Коми в двойных стандартах при обработке конфиденциальной информации с целью подыграть на выборах одной из партий. Кроме того, Рид пишет, что в действиях главы ФБР может быть нарушение закона.​ По мнению сенатора, общественность имеет право знать информацию о Трампе и публикация этой информации никак не повредит американским интересам, добавил Рид.

Противники Трампа в ходе кампании неоднократно обвиняли его не только в симпатиях к России и президенту Владимиру Путину, но и в том, что российское правительство поддерживает его. В частности, Москву обвиняли во взломе почты Демократической партии и передаче данных порталу Wikeleaks для публикации. Причем сделано это было, заявляли лидеры демократов, в интересах Трампа.

Темы: СШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
США
Эстония экстрадировала в США российского контрабандиста западного оружия
Когда Украина применит кассетные снаряды: в США говорят, что РФ узнает об этом первой
США выкупают у Тайваня списанные Hawk для Украины – СМИ
Последние новости
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон в целом
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
17:09
Apple впервые за 13 лет опередила Samsung в поставках смартфонов
17:04
BBC: США нанесли новые удары по хуситам и показали изъятое у них оружие
16:43
В Раде разблокировано подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса – нарде
16:42
Комиссия по ценным бумагам определила инвесткомпании, которые могут бронировать работников от мобилизации
16:41
Неправильно зарегистрированные земельные участки с 2025 года признают бесхозными - Минагрополитики
16:34
видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины
16:31
Нацпарк "Тузловские лиманы" впервые стал убежищем для зимовки краснокнижных малых бакланов
16:25
В "Укрэнерго" рассказали, как удалось избежать отключений электроэнергии этой зимой
Все новости...
Реклама: