Парубій каже, що депутати погодились скасувати підвищені їм зарплати

00
1
Понеділок, 31 жовтня 2016, 11:24

Спікер парламенту Андрій Парубій заявляє, що керівники фракції висловлюються за скасування підвищення зарплат депутатам.

Про це Парубій заявив на погоджувальній раді в понеділок.

"Сьогодні ми зустрілися з керівниками фракцій. Дійшли згоди, що постанову про підвищення зарплати депутатам потрібно змінити", - сказав він

"Так, постанова про підвищення зарплати була невірною. Але ми показуємо, що вміємо визнавати помилки і швидко реагувати", - додав він.

У свою чергу лідер фракції "Народний Фронт" Максим Бурбак заявив, що це питання буде голосуватися у вівторок.

"Завтра ми повинні проголосувати цю постанову… цю помилку буде виправлено", - зазначив він.

Бурбак закликав журналістів "припинити спекуляції", а також провести перевірку, хто саме "був рушієм" такої постанови.  

Як відомо, фракція НФ в тому числі майже повним складом проголосувала за збільшення зарплат депутатам.

Верховна Рада проголосувала за збільшення посадових окладів народних депутатів.

Відповідна норма міститься в ухваленому Радою проекті постанови №5000-П "Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік".

Так, планувалося, що заробітна плата народного депутата становитиме 25 "мінімалок", що  дорівнює 36 тисяч 250 гривень.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Верховна Рада
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Кононенко показав 77 тисяч зарплати і нерухомості на понад 1,8 мільярди 29 жовтня 2016, 16:13
Парубій та Брок закликали Європарламент дати Україні "безвіз" до 21 листопада 29 жовтня 2016, 15:10
Нардеп, який колись продав Rolls-Royce для бійців АТО, тримає $14,7 млн готівкою 29 жовтня 2016, 14:32
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 195.16.76.---Іван Сердюк31.10.2016 11:48
Цікаво, як тепер Лещенко який голосував за цей законопроект буде повертати борг за квартиру?
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Українського безвізу немає у порядку денному Європарламенту в листопаді
Правоохоронці прийшли з обшуками в центральний офіс Держрезерву
Парубій каже, що депутати погодились скасувати підвищені їм зарплати
Електронні декларації подали не всі: сім нардепів не відзвітували
Усі новини
Щастя щодня

5 корисних рішень, які варто для себе прийняти

"Сімейні цінності"

Школярів вчать, що жінка має доглядати за чоловіком, який ніколи не помиляється