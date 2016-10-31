Порошенко ветував "безвізовий" закон про екологію

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Понеділок, 31 жовтня 2016, 14:31

31 жовтня президент Петро Порошенко наклав вето на проект закону про оцінку впливу на навколишнє середовище №2009 а-д.

Про це йдеться в картці документа на сайті Верховної Ради, повідомляє Ліга.нет.

Видання зазначає, що законопроект про оцінку впливу на навколишнє середовище входить у список законів, які необхідні для реалізації угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Він був прийнятий Радою 12 липня. 4 жовтня Рада скасувала екологічну експертизу і ввела оцінку впливу виробництва на навколишнє середовище: за відповідний документ проголосували 259 депутатів.

Як відомо, питання введення безвізового режиму відсутнє у порядку денному Європарламенту на листопад.

Раніше Порошенко неодноразово обіцяв, що в листопаді Україна точно отримає безвізовий режим.

Теми: візи Порошенко
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Коментарі — 7
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IP: 195.78.69.---Naim31.10.2016 15:57
Хтось чув, які корупційні схеми Азарова-Яценюка ліквідував цей Мінекології? Щось не було чути...
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IP: 93.73.174.---Rem531.10.2016 15:54
Чому в заголовку на писано, що закон потрібен для безвізу, а в тексті - для виконання угоди про Асоціацію? Це ж різні речі. Вимоги для безвізу вже виконані, ЄС же сам це підтвердив не раз. Якась недбала робота редакторів УП, чи це навмисно?
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IP: 93.73.174.---Rem531.10.2016 15:52
Бууу-га-га:
Закон, ухвалений ВР ще 12 липня
Яке 12 липня? Закон прийнято 4 жовтня.
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IP: 176.36.249.---Евгений Буравлев31.10.2016 15:40
И так, "обещалкины" сново оседлали фанеру в полете над Парижем? Ожидаемая достоверность обещаний нынешней украинскойц власти, которая так гневно уличает во всех грехах популистов. И как сегодня евродепутату давать поддержку "безвизу" стране, в которой президент-обещалкин имеет такую сногсшибательную декларацию и личный бизне-потенциал, равноценнный потенциалу небольшой европейской страны.
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IP: 195.78.69.---Alex191731.10.2016 15:31
Да, помешал Порошенко заработать Семераку на очередную квартиру в 300 метров и очередной Таурег!
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