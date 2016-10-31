Порошенко ветував "безвізовий" закон про екологію
31 жовтня президент Петро Порошенко наклав вето на проект закону про оцінку впливу на навколишнє середовище №2009 а-д.
Про це йдеться в картці документа на сайті Верховної Ради, повідомляє Ліга.нет.
Видання зазначає, що законопроект про оцінку впливу на навколишнє середовище входить у список законів, які необхідні для реалізації угоди про асоціацію Україна-ЄС.
Він був прийнятий Радою 12 липня. 4 жовтня Рада скасувала екологічну експертизу і ввела оцінку впливу виробництва на навколишнє середовище: за відповідний документ проголосували 259 депутатів.
Як відомо, питання введення безвізового режиму відсутнє у порядку денному Європарламенту на листопад.
Раніше Порошенко неодноразово обіцяв, що в листопаді Україна точно отримає безвізовий режим.
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Закон, ухвалений ВР ще 12 липня