Порошенко ветував "безвізовий" закон про екологію

31 жовтня президент Петро Порошенко наклав вето на проект закону про оцінку впливу на навколишнє середовище №2009 а-д.

Про це йдеться в картці документа на сайті Верховної Ради, повідомляє Ліга.нет.

Видання зазначає, що законопроект про оцінку впливу на навколишнє середовище входить у список законів, які необхідні для реалізації угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Він був прийнятий Радою 12 липня. 4 жовтня Рада скасувала екологічну експертизу і ввела оцінку впливу виробництва на навколишнє середовище: за відповідний документ проголосували 259 депутатів.

Як відомо, питання введення безвізового режиму відсутнє у порядку денному Європарламенту на листопад.

Раніше Порошенко неодноразово обіцяв, що в листопаді Україна точно отримає безвізовий режим.