Порошенко ветировал "безвизовый" закон об экологии

31 октября президент Петр Порошенко наложил вето на проект закона об оценке воздействия на окружающую среду №2009 а-д.

Об этом говорится в карточке документа на сайте Верховной Рады, сообщает Лига.нет.

Издание отмечает, что законопроект об оценке воздействия на окружающую среду входит в список законов, которые необходимы для реализации соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Он был принят Радой 12 июля. 4 октября Рада отменила экологическую экспертизу и ввела оценку влияния производства на окружающую среду: за соответствующий документ проголосовали 259 депутатов.

Как известно, вопрос введения безвизового режима отсутствует в повестке дня Европарламента на ноябрь.

Ранее Порошенко неоднократно обещал, что в ноябре Украина точно получит безвизовый режим.