В НАЗК підбили підсумки подачі декларацій

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Понеділок, 31 жовтня 2016, 16:14

В Національному агентство із запобігання корупції підбили підсумки подачі електронних декларацій.

Про це під час брифінгу заявив заступник голови НАЗК Руслан Радецький.

"Зареєстровано в системі користувачів більше 115 тисяч. До реєстру декларацій за 2015 рік подано більше 103 тисяч, в тому числі виправлених декларацій 11 700. Народних депутатів подало 413, посадовці держслужби категорії "А" і "Б" подало 92 709 декларацій, представників місцевого самоврядування 30 422, судді 734, прокурори 877, слідчі 852, Кабмін 79 електронних декларацій", - сказав він.

Як відомо, 30 жовтня закінчилася подача електронних декларацій українських високопосадовців.     

Українська правда

Теми: НАЗК декларація корупція
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IP: 193.254.220.---Taras Orel31.10.2016 16:29
Нє, ви оголосіть суму підматрасної готівки
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