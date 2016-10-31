В НАЗК підбили підсумки подачі декларацій

В Національному агентство із запобігання корупції підбили підсумки подачі електронних декларацій.

Про це під час брифінгу заявив заступник голови НАЗК Руслан Радецький.

"Зареєстровано в системі користувачів більше 115 тисяч. До реєстру декларацій за 2015 рік подано більше 103 тисяч, в тому числі виправлених декларацій 11 700. Народних депутатів подало 413, посадовці держслужби категорії "А" і "Б" подало 92 709 декларацій, представників місцевого самоврядування 30 422, судді 734, прокурори 877, слідчі 852, Кабмін 79 електронних декларацій", - сказав він.

Як відомо, 30 жовтня закінчилася подача електронних декларацій українських високопосадовців.

Українська правда