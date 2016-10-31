У НАЗК пригрозили штрафувати за жарти в е-деклараціях

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Понеділок, 31 жовтня 2016, 16:32

За вказання недостовірних даних чи жартів у електронних деклараціях чиновники та депутати будуть притягуватися до адміністративної відповідальності.

Про це на брифінгу в понеділок заявив заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Радецький.

"Я можу лише зазначити, що таким представникам законодавчого органу варто більш уважно і більш професійно підходити до своїх заяв, тому що чинне законодавство не передбачає таких жартів і, в разі підтвердження таких фактів, вони будуть притягнуті до відповідальності", – сказав він, уточнивши, що мова йде про адміністративну відповідальність.

Він нагадав, що чиновники і депутати мають тиждень на виправлення таких речей у декларації і додав, що штрафи застосовуватимуться лише після цього періоду.

Радецький розповів, що штрафи за несвоєчасне подання декларації без поважних причин штрафи складатимуть від 850 до 1700 гривень, а за неповідомлення про відкриття валютних рахунків чи суттєву зміну майнового стану – 1700 – 3400 грн.

Також він повідомив про штрафи за приховання статків. Якщо сума такого приховання становитиме до 345 тисяч гривень, штраф складатиме 17 000 – 43 000 гривень, якщо більше – наступить кримінальна відповідальність у вигляді штрафу 43 000 – 51 000 гривень або тюремного ув'язнення на два роки.

Також він висловив впевненість, що електронне декларування пройшло ефективно.

Як відомо, депутат від "Волі народу" Сергій Мельничук у своїй електронній декларації вказав, що має трильйон гривень. Позафракційний Володимир Парасюк задекларував годинник від Святого Миколая.

Олег Шанковський, УП

Теми: декларація НАЗК
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Коментарі — 3
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IP: 93.72.86.---Гармидер31.10.2016 17:08
Театр абсурду. Дещо перефразуючи вислів Лебедя про Березовського:
- Йому мало багато красти, йому мало красти безкарно. Йому треба щоб всі знали, що він краде багато і безкарно!
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IP: 94.125.124.---Truthlover31.10.2016 16:40
А кто серьезно воспринимает миллионные подарки? А налоги на эти суммы дарящие заплатили?
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IP: 94.179.138.---nestor198031.10.2016 16:39
"Шокова-терапія" е-декларування: перші результати вже є, але що далі?
Щоб перевірити декларацію можновладців, потрібно йти від зворотнього. В НАБУ повинні знати про всі і кожну квартиру в Державі, - на сто процентів, кому вона належить.
Кадировці Путіна – Кирила взагалі вивалювали двері всіх квартир в Луганську, де періодично не запалювали світло, щоб взнати приналежність господарів. Господарі змушені були повернутися із материкової України назад, щоб зголоситися і поміняти двері в розграбованій квартирі.
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