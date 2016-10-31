У НАЗК пригрозили штрафувати за жарти в е-деклараціях
За вказання недостовірних даних чи жартів у електронних деклараціях чиновники та депутати будуть притягуватися до адміністративної відповідальності.
Про це на брифінгу в понеділок заявив заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Радецький.
"Я можу лише зазначити, що таким представникам законодавчого органу варто більш уважно і більш професійно підходити до своїх заяв, тому що чинне законодавство не передбачає таких жартів і, в разі підтвердження таких фактів, вони будуть притягнуті до відповідальності", – сказав він, уточнивши, що мова йде про адміністративну відповідальність.
Він нагадав, що чиновники і депутати мають тиждень на виправлення таких речей у декларації і додав, що штрафи застосовуватимуться лише після цього періоду.
Радецький розповів, що штрафи за несвоєчасне подання декларації без поважних причин штрафи складатимуть від 850 до 1700 гривень, а за неповідомлення про відкриття валютних рахунків чи суттєву зміну майнового стану – 1700 – 3400 грн.
Також він повідомив про штрафи за приховання статків. Якщо сума такого приховання становитиме до 345 тисяч гривень, штраф складатиме 17 000 – 43 000 гривень, якщо більше – наступить кримінальна відповідальність у вигляді штрафу 43 000 – 51 000 гривень або тюремного ув'язнення на два роки.
Також він висловив впевненість, що електронне декларування пройшло ефективно.
Як відомо, депутат від "Волі народу" Сергій Мельничук у своїй електронній декларації вказав, що має трильйон гривень. Позафракційний Володимир Парасюк задекларував годинник від Святого Миколая.
Олег Шанковський, УП
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- Йому мало багато красти, йому мало красти безкарно. Йому треба щоб всі знали, що він краде багато і безкарно!
Щоб перевірити декларацію можновладців, потрібно йти від зворотнього. В НАБУ повинні знати про всі і кожну квартиру в Державі, - на сто процентів, кому вона належить.
Кадировці Путіна – Кирила взагалі вивалювали двері всіх квартир в Луганську, де періодично не запалювали світло, щоб взнати приналежність господарів. Господарі змушені були повернутися із материкової України назад, щоб зголоситися і поміняти двері в розграбованій квартирі.