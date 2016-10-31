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У НАЗК пригрозили штрафувати за жарти в е-деклараціях

Понеділок, 31 жовтня 2016, 15:32
У НАЗК пригрозили штрафувати за жарти в е-деклараціях

За вказання недостовірних даних чи жартів у електронних деклараціях чиновники та депутати будуть притягуватися до адміністративної відповідальності.

Про це на брифінгу в понеділок заявив заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Радецький.

"Я можу лише зазначити, що таким представникам законодавчого органу варто більш уважно і більш професійно підходити до своїх заяв, тому що чинне законодавство не передбачає таких жартів і, в разі підтвердження таких фактів, вони будуть притягнуті до відповідальності", – сказав він, уточнивши, що мова йде про адміністративну відповідальність.

Він нагадав, що чиновники і депутати мають тиждень на виправлення таких речей у декларації і додав, що штрафи застосовуватимуться лише після цього періоду.

Радецький розповів, що штрафи за несвоєчасне подання декларації без поважних причин штрафи складатимуть від 850 до 1700 гривень, а за неповідомлення про відкриття валютних рахунків чи суттєву зміну майнового стану – 1700 – 3400 грн.

Також він повідомив про штрафи за приховання статків. Якщо сума такого приховання становитиме до 345 тисяч гривень, штраф складатиме 17 000 – 43 000 гривень, якщо більше – наступить кримінальна відповідальність у вигляді штрафу 43 000 – 51 000 гривень або тюремного ув'язнення на два роки.

Також він висловив впевненість, що електронне декларування пройшло ефективно.

Як відомо, депутат від "Волі народу" Сергій Мельничук у своїй електронній декларації вказав, що має трильйон гривень. Позафракційний Володимир Парасюк задекларував годинник від Святого Миколая.

Олег Шанковський, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: деклараціїНАЗК
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