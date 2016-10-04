Мінагрополітики обіцяє перевіряти точки збуту контрафактної горілки

Міністерство аграрної політики та продовольства проводить перевірки з приводу отруєння метиловим спиртом людей у Харківській області.

Про це повідомив голова відомства Тарас Кутовий у Facebook.

"Спільно з фахівцями Держпродспоживслужби детально розслідуємо випадки отруєнь алкогольними напоями в Харківській області та обстежуємо суб'єкти господарювання, в яких реалізовувався сурогат", – поінформував він.

"Ми готові допомагати правоохоронним органам. Разом із ними готові перевіряти точки реалізації та походження контрафактної горілки, вилучаємо смертельно небезпечну продукцію. Робота триває", – заявив Кутовий.



Він також переконаний, що підприємства "Укрспирту" технологічно не мають можливості виготовляти метиловий спирт, з якого був зроблений отруйний контрафакт.

"Але моя позиція залишається незмінною: приватизація для "Укрспирту" – обов'язкова. Ті корупційно-тіньові схеми, які діють там зараз, мають бути знищені. Нами підготовлено відповідний законопроект, чекаємо плідного голосування депутатів ВР", – заявив Кутовий.

Міністр також висловив співчуття родичам і близьким померлих від неякісної горілки.

За даними Держспоживслужби, станом на ранок 3 жовтня було зареєстровано вже 81 випадок отруєння фальсифікованим небезпечним алкоголем, із яких 40 випадків – смертельні.

За даними Фіскальної служби, усі, хто отруївся алкоголем на Харківщині, вживали горілку "Пшенична" виробництва ТОВ "Олександрія БЛіГ" з Кіровоградської області.