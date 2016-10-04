У БПП пропонують швидше притягати нардепів до відповідальності

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Вівторок, 4 жовтня 2016, 12:19

Народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Микола Паламарчук зареєстрував законопроект про скорочення термінів розгляду подань щодо притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народних депутатів.

Про це він заявив у коментарі "Українській правді".

"Там законопроект зводиться до скорочення терміну процедури. Я пропоную на розгляд подань 5 днів", – зазначив він.

"Треба, щоб він ще комітети пройшов, депутати будуть вносити свої пропозиції, тому точну кількість днів скорочення ще рано говорити", – додав Паламарчук.

Як відомо, наразі, згідно з регламентом, комітет Верховної Ради має 20 днів для розгляду подання генерального прокурора про надання згоди на затримання та арешт народного депутата.

Роман Кравець, Валентина Романенко, УП

Теми: БПП Верховна Рада законодавство
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