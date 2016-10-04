У БПП пропонують швидше притягати нардепів до відповідальності

Народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Микола Паламарчук зареєстрував законопроект про скорочення термінів розгляду подань щодо притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народних депутатів.

Про це він заявив у коментарі "Українській правді".

"Там законопроект зводиться до скорочення терміну процедури. Я пропоную на розгляд подань 5 днів", – зазначив він.

"Треба, щоб він ще комітети пройшов, депутати будуть вносити свої пропозиції, тому точну кількість днів скорочення ще рано говорити", – додав Паламарчук.

Як відомо, наразі, згідно з регламентом, комітет Верховної Ради має 20 днів для розгляду подання генерального прокурора про надання згоди на затримання та арешт народного депутата.

Роман Кравець, Валентина Романенко, УП