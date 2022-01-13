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Екснардепа "Блоку Петра Порошенка" впіймали на хабарі – ДБР

Четвер, 13 січня 2022, 17:34
усі фото ДБР

Працівники ДБР викрили народного депутата VIII скликання, члена депутатської фракції партії "Блок Петра Порошенка", який обманом заволодів $17 тисячами.

Джерело: ДБР, Офіс генпрокурора, співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах

Деталі: Зазначається, що нині він обіймає посаду позаштатного радника голови Держекоінспекції.

Згідно з джерелами УП, йдеться про Андрія Немировського

За попередньою інформацією, екснардеп пообіцяв допомогти громадянину, який діяв в інтересах аграрного підприємства. Він гарантував, що за $17 тис. "вирішить питання" щодо отримання позитивного висновку оцінки впливу на довкілля Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Під час першої контрольованої передачі колишній народний депутат отримав від потерпілого $2 тис.

А 13 січня радника затримали слідчі ДБР під час отримання другої частини коштів – $15 тис.

Попередня кваліфікація: шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Наразі правоохоронці проводять обшуки на роботі та вдома у фігуранта, а також у особи, яка надає послуги оформлення та подачі документів для отримання висновків оцінки впливу на довкілля.

Також перевіряється причетність до вказаного злочину працівників Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів та Державної екологічної інспекції.

Довідково: Немировський був членом Комітету Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції. Був обраний за списком "Об’єднання "Самопоміч" (№33), набув депутатських повноважень у травні 2015 року, не увійшов до фракції "Самопоміч". З квітня 2016 - член фракції "Блок Петра Порошенка".

 

Українська правда
Теми: Верховна РадаДБРОфіс генпрокурораПорошенкоБПП


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