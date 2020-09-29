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Мультиварки, теніс і тренажери: Мінюст покращив умови у СІЗО і в'язницях

Вівторок, 29 вересня 2020, 17:06
Мультиварки, теніс і тренажери: Мінюст покращив умови у СІЗО і в'язницях
Фото ombudsman.gov.ua

Міністерство юстиції змінило правила внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів, дозволивши ув’язненим користуватися деякою технікою та переглянувши перелік продуктів, які можна надсилати у СІЗО чи в'язниці.  

Джерело: сайт Мінюсту

Дослівно: "Переглянуто переліки продуктів харчування, предметів першої необхідності, інших речей та предметів, які ув’язнені та засуджені можуть отримувати в посилках (передачах) та бандеролях, купувати в крамницях слідчих ізоляторів, установах виконання покарань та зберігати при собі.

У слідчих ізоляторах особам, узятим під варту, та засудженим, які тримаються в камерах, дозволено користуватися холодильниками з загальним об’ємом до 280 літрів, а в установах виконання покарань – мультиварками".

Деталі: Також у прогулянкових двориках установ виконання покарань та СІЗО дозволено встановлювати столи для гри в настільний теніс, велотренажери, кардіотренажери, силові тренажери.

Для неповнолітніх осіб у прогулянкових двориках рекомендовано додатково обладнувати майданчики для гри у міні-футбол, баскетбол, волейбол тощо.

Для фіксації у осіб, узятих під варту, та засуджених тілесних ушкоджень медпрацівникам дозволили проносити з собою на територію СІЗО та установ виконання покарань портативні відеореєстратори.

А захисникам, адвокатам та іншим фахівцям у галузі права – портативні комп’ютери та портативні пристрої для друку, необхідні їм для здійснення повноважень, визначених законодавством.

Відзначається, що окремі положення наказу узгоджено з Європейськими пенітенціарними правилами та Мінімальними стандартними правилами поводження з в’язнями.

Передісторія: 

  • У квітні стало відомо, що міністерство юстиції в межах реформи вирішило зробити у слідчих ізоляторах платні камери підвищеного комфорту.
  • 24 липня міністр юстиції Денис Малюська презентував послугу придбання подарункових сертифікатів на проживання у камерах СІЗО з покращеними умовами, а згодом заявив, що нова послуга оплати платних камер в СІЗО наперед виявилася популярною. 

Українська правда

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Теми: Мін'юстСІЗОБПП
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