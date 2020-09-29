Міністерство юстиції змінило правила внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів, дозволивши ув’язненим користуватися деякою технікою та переглянувши перелік продуктів, які можна надсилати у СІЗО чи в'язниці.

Джерело: сайт Мінюсту

Дослівно: "Переглянуто переліки продуктів харчування, предметів першої необхідності, інших речей та предметів, які ув’язнені та засуджені можуть отримувати в посилках (передачах) та бандеролях, купувати в крамницях слідчих ізоляторів, установах виконання покарань та зберігати при собі.

У слідчих ізоляторах особам, узятим під варту, та засудженим, які тримаються в камерах, дозволено користуватися холодильниками з загальним об’ємом до 280 літрів, а в установах виконання покарань – мультиварками".

Деталі: Також у прогулянкових двориках установ виконання покарань та СІЗО дозволено встановлювати столи для гри в настільний теніс, велотренажери, кардіотренажери, силові тренажери.

Для неповнолітніх осіб у прогулянкових двориках рекомендовано додатково обладнувати майданчики для гри у міні-футбол, баскетбол, волейбол тощо.

Для фіксації у осіб, узятих під варту, та засуджених тілесних ушкоджень медпрацівникам дозволили проносити з собою на територію СІЗО та установ виконання покарань портативні відеореєстратори.

А захисникам, адвокатам та іншим фахівцям у галузі права – портативні комп’ютери та портативні пристрої для друку, необхідні їм для здійснення повноважень, визначених законодавством.

Відзначається, що окремі положення наказу узгоджено з Європейськими пенітенціарними правилами та Мінімальними стандартними правилами поводження з в’язнями.

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