Нові контрактники одноразово отримають до 10 "мінімалок"

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Вівторок, 4 жовтня 2016, 13:09

Переходячи на контракт мобілізовані військовослужбовці, не звільняючись із військової служби, отримують одноразову грошову винагороду розміром від 8 до 10 мінімальних зарплат.

Про це у вівторок повідомив речник Міноборони підполковник Дмитро Гуцуляк, повідомляє Укрінформ.

"Мобілізовані військовослужбовці мають змогу укласти контракт зі Збройними Силами України, не звільняючись з військової служби. Державою передбачено соціальний захист цієї категорії військовослужбовців. Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, їм виплачується одноразова грошова винагорода (офіцеру - десять мінімальних зарплат або 14 500 грн, сержанту - дев'ять або 13 050 грн, солдату - вісім або 11 600 грн)", - повідомив він.

Гуцуляк зазначив, що за цими військовослужбовцями зберігається робоче місце та середній заробіток, а також не припиняється виплата пенсій.

"Зазначені пільги зберігаються до завершення особливого періоду та оголошення загальної демобілізації", - розповів він.

В Міноборони також нагадали, що гарантоване щомісячне грошове забезпечення для солдата військової служби за контрактом першого року служби з початку року становить від 7 тис. грн, для офіцера - від 9 тис. грн.

Крім того, наказом Міністерства оборони України (від 22.07.2016 № 375) з липня цього року на суму до 800 грн, залежно від вислуги років, збільшено грошове забезпечення контрактників, які проходять службу на бойових командних посадах сержантського складу.

Це командири відділень, командири бойових машин, БМП, танків, гармат, мінометів, головні старшини всіх рівнів тощо.

Як відомо, в Україні 4 жовтня розпочався осінній призов на строкову військову службу.

Теми: армія Міноборони зарплати
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