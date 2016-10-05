РФ планує посилити бомбардування в Сирії, після виходу США з переговорів

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Середа, 5 жовтня 2016, 07:59

Росія може серйозно наростити вогневу підтримку військ сирійського президента Башара Асада у відповідь на можливі дії американських військових, після припинення переговорів щодо Сирії.

Про це пише російське видання "Известия", посилаючись на високопоставлене джерело у військово-дипломатичних колах.

За його словами, міністерство оборони (МО) РФ підготувало комплексний план, який також включає військово-політичні заходи як на території Сирії, так і за її межами.

Цей комплекс заходів, за словами співрозмовника газети в військовому відомстві, розроблений на випадок виходу США з переговорів по Сирії і переходу до так званого плану Б, який, на думку російських військових, може передбачати збільшення допомоги антиурядовим силам в Сирії.

Як відомо, на початку вересня США і Росія домовилися про перемир'я в Сирії, яке протрималося лише тиждень. На тлі запеклих боїв за Алеппо США оголосили про припинення переговорів з Москвою.

Після виходу з переговорів щодо Сирії Вашингтон допускає, поряд з дипломатичним, також і військове рішення сирійської кризи. Водночас, головною метою США залишається політичне рішення конфлікту.

Теми: Росія США Сирія
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