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США рассматривают возможность военного решения в Сирии

Среда, 5 октября 2016, 06:43

После прекращения переговоров с Россией по Сирии Вашингтон допускает, наряду с дипломатическим, также и военное решение сирийского кризиса.

Об этом пишет DW.com.

Администрация США в настоящее время изучает целый ряд возможных мер, в том числе "дипломатические, военные, разведывательные и экономические варианты", - заявил официальный представитель Государственного департамента Марк Тонер.

В то же время, по его словам, главной целью остается политическое решение конфликта.

В ходе встречи высокопоставленных политиков, специализирующихся на внешней политике и безопасности, которая пройдет 5 октября, должно состояться обсуждение дальнейших действий. Несмотря на то, что двустороннее сотрудничество с Россией "временно прекращено", США и впредь заинтересованы в "многосторонних действиях", цитирует Тонера агентство AFP.

Как известно, в начале сентября США и Россия договорились о перемирии в Сирии, которое продержалось только неделю. На фоне ожесточенных боев за Алеппо США объявили о прекращении переговоров с Москвой.

Темы: СШАСирияРосcия
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