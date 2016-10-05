Екс-суддя Царевич подала позов до Порошенка

Колишня суддя Печерського районного суду Києва Оксана Царевич, звільнена за порушення присяги, оскаржила своє звільнення у Вищому адміністративному суді.



Про це повідомляють в середу "Українські новини", посилаючись на джерело в суді.



"Царевич подала в суд позов до президента 30 вересня", – сказав співрозмовник агентства.



Зазначається, що Вищий адмінсуд вже визначив суддю для розгляду цього позову.

Як відомо, президент Петро Порошенко звільнив суддю Печерського райсуду Оксану Царевич у зв’язку із порушенням присяги 29 вересня.

Раніше Вища рада юстиції, розглянувши дисциплінарну справу, відкриту стосовно Царевич, прийняла рішення про внесення подання президентові про звільнення з посади цієї судді.

Зокрема, у поданні зазначалося, що дії судді Царевич при розгляді десяти справ щодо водіїв - учасників акцій протестів в період з листопада 2013 року носять упереджений характер.

Сутність таких дій доводить порушення суддею засад правосуддя, зокрема верховенства права, незабезпечення права на справедливий суд, неповагу до прав і свобод людини.

Раніше прокуратура Києва допитала Царевич за підозрою у винесенні свідомо неправомірних рішень щодо активістів Автомайдану.

11 березня Вінницький міський суд обрав запобіжним заходом для судді Печерського райсуду Києва особисті зобов'язання строком на 2 місяці з необхідністю носити електронний браслет.

У липні 2015 року Царевич знову взялася вершити правосуддя.