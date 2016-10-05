ГПУ програла суд Лукаш

У середу Апеляційний суд Києва у повному обсязі задовольнив апеляційну скаргу екс-міністра юстиції часів Януковича Олени Лукаш.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, мова йде про надання Генпрокуратурою в березні 2014 року Раді ЄС даних для застосування санкцій проти екс-чиновників. У цей список потрапила і Лукаш – як вона стверджує, незаконно.

Екс-міністр заявила, що ГПУ звинуватила Лукаш в незаконному виведенні коштів за кордон, а пізніше в тому, що вона, будучи міністром юстиції, дала незаконну вказівку про перерахування 8,6 млн грн.

"Правда, ГПУ забула повідомити Раді ЄС, що саме "спірне перерахування" відбулося за два місяці до призначення мене міністром юстиції. Я фізично не могла нічого подібного зробити. Така ось "машина часу", – заявила вона.

"Апеляційний суд Києва визнав інформацію ГПУ недостовірною і зобов'язав ГПУ повідомити Раді Європейського Союзу про цей сумний факт. Суд фактично визнав, що ГПУ підробила лист від 10 жовтня 2014 року, адресований Верховному представнику ЄС К. Ештон про необхідність європейських економічних санкцій щодо мене", – додала Лукаш.

Екс-міністр додала, що подала заяву в саму ГПУ про вчинення злочину.

УП звернулася до Генпрокуратури за коментарем.

Українська правда