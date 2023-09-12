"Справа Лукаш", де серед обвинувачених Стефанішина, пішла в суд 

Вищий антикорупційний суд у вересні призначив розгляд так званої "справи Лукаш" про заволодіння 2,52 млн грн. Серед обвинувачених там колишній міністр юстиції Олена Лукаш та віцепрем’єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Джерело: ВАКС, коментар в офісі віцепрем'єрки, поінформовані джерела УП

Деталі: Вищий антикорупційний суд призначив розгляд на 26 вересня.

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В офісі Стефанішиної відзначили, що це дуже стара справа, яку неодноразово коментувала сама віцепрем'єрка.

За інформацією джерел УП, їй оголосили підозру щодо розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за ч.5 ст.191 ККУ.

Ще у 2020 році журналіст Bihus.Info Данило Мокрик заявляв, що Стефанішиній повідомили про підозру та вона ознайомлюється з матеріалами справи.

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Йдеться про справу, за якою Лукаш та іншим підозрюваним інкримінується заволодіння коштами у сумі 2 мільйонів 523 тисяч гривень, які були виділені на адаптацію національного законодавства до законодавства ЄС.

Зокрема, під час Революції Гідності, коли Лукаш очолювала Мін'юст (липень 2013 – лютий 2014), відомство провело тендер щодо перевірки українського законодавства на відповідність європейському.

Втім, у слідства виникли питання до вартості виконаних робіт та якості наданого матеріалу.

Журналіст Bihus.Info розповів, що Стефанішина підписувала документи щодо тендеру.

Слідство у справі завершили і в 2019 році передали її до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Що було раніше: У 2020 році Стефанішина розповідала, що стала підозрюваною у так званій "справі Лукаш", коли у 2014 році очолювала підрозділ Мін'юсту та ініціювала "проведення досліджень на тему європейської інтеграції".

За її словами, ця справа тягнеться з 2014 року, коли була ініційована низка кримінальних процесів стосовно високопосадовців часів Януковича.

За словами Стефанішиної, їй інкримінують те що "як керівник підрозділу, який відповідав за європейську інтеграцію, я ініціювала проведення цих досліджень. І вони були проведені, опубліковані та проаналізовані міністерствами".

Тоді Стефанішина вважала, що справа буде перебувати без руху, "бо жоден притомний слідчий або прокурор не наважився давати їй хід".

Пряма мова Стефанішиної: "Зі свого боку я максимально сприяла слідству, надавала всі документи і всі факти, і сподіваюся, що у всіх буде сформоване розуміння того, що ця справа має номінальний фактор, а не є бурхливим кримінальним провадженням. За весь період своєї професійної діяльності жодних епізодів, які дозволяли б говорити про те, що я можу бути замішана у чомусь такому, не було і немає. І я впевнена, що і не буде".