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Лукашенко, ймовірно, ухвалює рішення вступити у війну проти України – ЦОС

Світлана КізіловаНеділя, 27 лютого 2022, 13:04

Існує дуже велика вірогідність того, що самопроголошений уряд Республіки Білорусь в найближчі години ухвалить рішення про участь білоруської армії у війні, яку розпочала Російська Федерація проти України.

Джерело: інформація Центру оборонних стратегій, що є у розпорядженні УП

Деталі: У ЦОС констатують, якщо Лукашенко наважиться на такий крок, це означатиме задіяння всіх сил та засобів збройних сил Білорусі проти уркїнських сил оборони.

Дослівно: "Єдиною причиною такого рішення буде те, що громадянин Лукашенко повністю залежить в тому числі у питаннях власної безпеки від Путіна. Дане рішення ніяк не враховує мир та дружбу між народами України та РБ, що тягнеться віками. Білоруси та Українці не воювали проти одне одного ніколи в історії. Ми братні народи та не можемо воювати один проти іншого. Якщо це рішення буде ухвалено та реалізовано це буде чергова трагедія історичного масштабу на руках Путіна та Лукашенка".

Важливо: Військові Білорусі можуть не розуміти куди їдуть, їх телеефір переповнений пропагандою про уявних "нацистів", їм можуть не пояснювати задачі та вони можуть не розуміти багато з того що відбувається. Вони можуть не знати про шалені втрати росіян в Україні протягом кількох останніх днів.

Треба дзвонити та писати всім знайомим в РБ та говорити про це і просити не йти на війну проти українців. Матерям та дружинам – не відпускайте своїх чоловіків на загибель.

Теми: війнаЛукаш
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