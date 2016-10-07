США розглядають військові варіанти щодо Сирії, попри погрози Москви

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П'ятниця, 7 жовтня 2016, 03:21

Адміністрація США продовжить обговорення військових варіантів врегулювання ситуації в Сирії, незважаючи на коментарі російської сторони щодо готовності задіяти ППО по літаках міжнародні коаліції, якщо вони вдарятимуть по силах Асада.

Про це заявив у четвер під час брифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Ми продовжимо активні дискусії в уряді Сполучених Штатів щодо військових варіантів у Сирії", - зауважив представник Держдепу у відповідь на прохання прокоментувати заяви росіян.

Він підкреслив, що подібні випади Москви не можуть бути корисними для того, щоб просуватися в дипломатичному рішенні.

"Але росіяни говорять самі за себе", - зауважив Кірбі.

"Ми несемо відповідальність за сирійський народ, за наших союзників і партнерів, і ми сприймаємо цю відповідальність серйозно", - сказав речник Держдепартаменту США.

Водночас він підкреслив, що Сполучені Штати не хочуть бачити ескалацію насильства або напруженості з РФ у цьому питанні.

"Ми продовжуємо вважати, що військове рішення не є правильним підходом", - зауважив Кірбі, повторивши, що Вашингтон вважає найкращим шляхом дипломатичний підхід і дипломатичне рішення.

Раніше Росія виступила з непрямою погрозою збивати американські літаки в Сирії, якщо ті будуть здійснювати удари по військах влади президента Сирії Башара аль-Асада, союзника Москви.

Як відомо, на початку вересня США і Росія домовилися про перемир'я в Сирії, яке протрималося лише тиждень. На тлі запеклих боїв за Алеппо США оголосили про припинення переговорів з Москвою.

Теми: США Сирія Росія
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