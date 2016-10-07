МЗС вимагає негайно звільнити Сущенка

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П'ятниця, 7 жовтня 2016, 21:19

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку з оголошенням ФСБ РФ офіційного обвинувачення українському журналісту Роману Сущенку.

Про це йдеться у заяві МЗС.

"Безпідставне затримання та надумане, необгрунтоване звинувачення українського журналіста у шпигунстві є черговим підтвердженням політики РФ щодо посилення тиску на Україну та незаконного переслідування громадян України", - сказано у повідомленні.

МЗС вимагає від Росії негайно звільнити Романа Сущенка та всіх інших утримуваних нею політичних в’язнів - громадян України.

Крім того, МЗС закликає світ посилити тиск на Російську Федерацію з метою припинення порушень прав людини та переслідувань незалежних журналістів. 

Російське слідство пред’явило звинувачення у шпигунстві громадянину України, журналісту Роману Сущенку.

Як відомо, журналіста "Укрінформу" Сущенка, який працює останні роки в Парижі, затримали в Москві 30 вересня під час його відпустки. 

1 жовтня суд арештував його на два місяці.

Дружині Сущенка про його затримання стало відомо 2 жовтня.

Федеральна служба безпеки РФ стверджує, що Сущенко нібито є кадровим співробітником управління розвідки Міноборони України і його затримали при проведенні "шпигунської акції".

Міноборони України заявляє, що Сущенко ніколи не працював на відомство і не є шпигуном.

Українська правда

Теми: Сущенко Політв'язні
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