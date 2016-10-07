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Українцю Сущенкові в РФ пред'явили офіційне звинувачення

П'ятниця, 7 жовтня 2016, 15:44
Українцю Сущенкові в РФ пред'явили офіційне звинувачення

Російське слідство пред’явило звинувачення у шпигунстві громадянину України, журналісту Роману Сущенку.

Про це повідомив ТАСС його адвокат Марк Фейгін.

"Йому пред'явлено звинувачення. Слідчий продовжує викладати фабулу", – сказав адвокат.

За словами Фейгіна, його підзахисний не планує у п'ятницю давати свідчення слідчому в якості звинувачуваного, бо в нього не було можливості поспілкуватися з адвокатом і узгодити позицію.

Разом із тим, зазначає адвокат, Сущенко не визнає провину.

Фейгін сподівається потрапити до підзахисного українця в понеділок, написав він у Twitter.

Як відомо, журналіста "Укрінформу" Сущенка, який працює останні роки в Парижі, затримали в Москві 30 вересня, під час його відпустки. 

1 жовтня суд арештував його на два місяці.

Дружині Сущенка про його затримання стало відомо 2 жовтня.

Федеральна служба безпеки РФ стверджує, що Сущенко нібито є кадровим співробітником управління розвідки Міноборони України і його затримали при проведенні "шпигунської акції".

За твердженням ФСБ Росії, український журналіст цілеспрямовано збирав дані про діяльність Збройних сил РФ і Росгвардії, які складають державну таємницю і витік яких за кордон могла завдати шкоди обороноздатності Росії.

У відношенні Сущенка ФСБ порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 276 КК РФ ("Шпигунство").

Як зазначав Фейгін, його клієнт приїхав до Росії відвідати родичів, а не по роботі.

Україна вимагає негайного звільнення затриманого в РФ українського журналіста та відповідної реакції від ОБСЄ, РЄ та інших структур.

"Українська правда" у Threads

Теми: СущенкоРосіяполітв'язні
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