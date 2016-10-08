Біля Петрівського почали облаштовувати пост і укриття для місії ОБСЄ

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Субота, 8 жовтня 2016, 16:08

Збройні Сили України розпочали облаштування спостережного посту та укриття для СММ ОБСЄ в районі села Петрівське, де 7 жовтня відбулося розведення військ.

Про це повідомив керівник української сторони СЦКК Борис Кременецький, йдеться на сайті Міноборони.

"Представники СММ ОБСЄ повинні постійно здійснювати моніторинг на всій визначеній ділянці розведення. Результати їхнього спостереження відображаються у щоденних звітах СММ ОБСЄ. Збройні Сили України вже розпочали облаштування спостережного посту та укриття для СММ ОБСЄ. Це робиться задля забезпечення безпеки спостерігачів Місії та запобігання непередбачуваних ситуацій на цій ділянці", - йдеться в повідомленні.

Кременецький зазначив, що на позиціях, на яких нещодавно перебували військові, цілодобово чергуватимуть військовослужбовці української сторони СЦКК. Тут буде обладнаний спостережний пункт, адже відповідно до рамкового рішення у цій зоні можуть знаходитись тільки спостерігачі СЦКК.

За словами представника української сторони СЦКК, процес розведення сил та засобів не впливає на лінію розмежування, вона залишається незмінною.

"Збройні Сили України зберігають контроль над цією територією. А якщо будуть зафіксовані будь-які порушення, війська повернуться на передові позиції", - йдеться в повідомленні.

Наступним кроком робіт на визначених рамковим рішенням ділянках буде поступове розмінування цієї місцевості, зазначив Кременецький.

Українська правда

Теми: ОБСЄ Донбас Мінські угоди
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