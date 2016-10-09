Кернес: Крим повернути неможливо, тому що "кримчани голосували"

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Неділя, 9 жовтня 2016, 01:55

Мер Харкова Геннадій Кернес вважає, що Крим повернути практично неможливо, тому що, на його думку, так проголосували кримчани.

Про це він заявив в інтерв'ю в ефірі телеканалу "112.Украіна".

"Я думаю що це практично неможливо. Справа вся в тому, що самі кримчани голосували ... Я ще раз хочу сказати, що я виступаю за цілісність України. Я знав Крим. Я навіть знав там прем'єр-міністра Василя Джарти. І я там бував не раз. І Крим український мені краще, ніж Крим чийсь", - зазначив Кернес.

Як відомо, Крим був анексований Росією після незаконного "референдуму" 16 березня 2014 року. На момент підготовки і проведення "референдуму" в Криму перебувало біля 30 тисяч російських військовослужбовців без розпізнавальних знаків. Україна і більшість країн світу визнали його незаконним та запровадили санкції проти Росії.

Теми: Крим Кернес
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