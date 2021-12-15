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Кернесу встановлять пам'ятник у Харкові

Середа, 15 грудня 2021, 11:57
Кернесу встановлять пам'ятник у Харкові
усі фото: міськрада Харкова

Скульптор вже працює над пам'ятником колишньому Харківському міському голові покійному Геннадію Кернесу, який встановлять на місці поховання.

Джерело: Харківська міськрада

Деталі: Зазначається, що монумент встановлять на міському цвинтарі №2, де похований Кернес.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, який бачив пам’ятник, монумент "передаватиме характер харківського градоначальника".

Ігор Терехов повідомив, що Геннадій Кернес буде зображеним таким, що йде. Спочатку пам'ятник виготовлять у глині, щоб, якщо знадобиться, внести корективи.

Пряма мова Терехова: "Було кілька варіантів, і обрати один із них – складне завдання, бо Геннадій Адольфович був багатогранною особистістю. Кожен із проєктів, який ми розглядали, має право на життя.

Пам'ятник має бути динамічним, адже суть Геннадія Адольфовича – це постійний рух, робота, перетворення. Тому ми обрали той монумент, який відповідає його характеру".

Довідково: Після 2014 року Кернес, після замаху на нього, пересувався на інвалідному візку.

У 2014 році під час ранкової пробіжки у нього стріляли: куля пройшла навиліт, пробивши легеню, шлунок і роздробивши один з хребців.

 
 

Читайте також: Як Кернес виграє вибори мера Харкова навіть після смерті

Нагадаємо: 16 грудня 2020 року Кернес помер на 62-му році життя в берлінській клініці "Шаріте", де проходив лікування після ускладнень від COVID-19.

Українська правда

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Теми: ХарківКернес
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